Самый большой страх ЕС: в Politico раскрыли, почему Трамп может лишить Украину поддержки
Самый большой страх лидеров стран ЕС заключается в том, что война между США и Ираном может заставить американского президента Дональда Трампа пересмотреть свое участие в поддержке Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Как рассказали изданию четыре европейских дипломата, правительства ЕС панически боятся, что Трамп может отомстить союзникам за отказ помогать на Ближнем Востоке - в частности прекратив поддержку Киева.
"Пытаясь избежать окончательного разрыва трансатлантических отношений, лидеры надеются, что их предложение ограниченной поддержки его действий против Тегерана будет достаточным, чтобы убедить Трампа придерживаться курса в конфликте с Россией", - пишет Politico.
По данным издания, в последние дни Трамп резко критикует европейские страны за отказ поддержать его действия в регионе и даже связывает дальнейшее участие США в НАТО с их позицией по Ирану.
Дополнительное напряжение создало и предложение Москвы: Кремль якобы прекратит делиться разведданными с Ираном в обмен на прекращение передачи информации Украине. Хотя США отклонили это предложение, сам факт таких переговоров вызывает беспокойство.
Ракеты как конфеты
По словам дипломатов, война в Иране также истощает запасы ракет и систем ПВО, необходимых Украине.
"Когда вы видите, что Трамп сделал с Гренландией, как он по собственному желанию прекратил обмен разведывательной информацией с Украиной, всегда есть риск [что Трамп может прекратить поддержку Украины со стороны США]", - сказал один из дипломатов.
Другой дипломат подчеркнул, что Ближний Восток отвлекает ресурсы от Украины.
"Эмираты запускают зенитные ракетные комплексы Patriot как конфеты, тогда как Украина отчаянно в них нуждается. Нельзя допустить ситуации "или-или", - добавил он.
Контроль повреждений
На этом фоне европейские лидеры, в частности президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и генсек НАТО Марк Рютте, активизируют усилия, чтобы продемонстрировать поддержку действий США в отношении Ормузского пролива.
Рютте публично похвалил действия США и Израиля, назвав уничтожение иранского военного потенциала "очень важным" и напрямую связав это с безопасностью Европы.
Макрон в телефонных разговорах заверил Трампа, что Франция готова помочь в разблокировании пролива, как только это станет возможным.
Стармер, со своей стороны, стал инициатором совместного заявления семи европейских и союзных стран, которые выразили "готовность внести свой вклад в соответствующие усилия по обеспечению безопасного прохода через пролив".
Отвечая на вопрос о цели этого заявления один из дипломатов пояснил: "Это часть тех же усилий. Нам нужно показать Трампу, что мы активно участвуем в событиях на Ближнем Востоке. Это в наших интересах, но также и в интересах Украины".
Как отметил собеседник, в отношениях с Трампом "видимость имеет значение - иногда больше, чем суть".
Споры между Трампом и ЕС из-за войны в Иране
Как известно, война между США, Израилем и Ираном привела к тому, что Тегеран фактически заблокировал Ормузский пролив - ключевой маршрут, через который проходит около пятой части мировых поставок нефти. Это сразу вызвало резкий рост цен на энергоносители.
На этом фоне Трамп призвал страны ЕС присоединиться к разблокированию пролива. Однако ряд государств, в частности Франция и Германия, отказались от такого участия.
После этого Трамп резко раскритиковал союзников по НАТО, назвав их позицию "очень глупой ошибкой", и заявил о необходимости пересмотра роли США в Альянсе.
Также он позволил себе личные выпады - в частности в адрес британского премьера Кира Стармера, которого, по данным СМИ, назвал "неудачником".
Кроме того, в ответ на отказ президента Франции Эммануэля Макрона участвовать в разблокировании Ормузского пролива сказал, что последний вскоре покинет свой пост.