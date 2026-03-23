Самый большой страх ЕС: в Politico раскрыли, почему Трамп может лишить Украину поддержки

10:05 23.03.2026
3 мин
В ЕС боятся "мести" Трампа из-за Ближнего Востока
Ірина Глухова
Самый большой страх ЕС: в Politico раскрыли, почему Трамп может лишить Украину поддержки Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Самый большой страх лидеров стран ЕС заключается в том, что война между США и Ираном может заставить американского президента Дональда Трампа пересмотреть свое участие в поддержке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Читайте также: Нефтяная блокада и споры с Израилем. Почему Трамп не может объявить "победу" над Ираном

Как рассказали изданию четыре европейских дипломата, правительства ЕС панически боятся, что Трамп может отомстить союзникам за отказ помогать на Ближнем Востоке - в частности прекратив поддержку Киева.

"Пытаясь избежать окончательного разрыва трансатлантических отношений, лидеры надеются, что их предложение ограниченной поддержки его действий против Тегерана будет достаточным, чтобы убедить Трампа придерживаться курса в конфликте с Россией", - пишет Politico.

По данным издания, в последние дни Трамп резко критикует европейские страны за отказ поддержать его действия в регионе и даже связывает дальнейшее участие США в НАТО с их позицией по Ирану.

Дополнительное напряжение создало и предложение Москвы: Кремль якобы прекратит делиться разведданными с Ираном в обмен на прекращение передачи информации Украине. Хотя США отклонили это предложение, сам факт таких переговоров вызывает беспокойство.

Ракеты как конфеты

По словам дипломатов, война в Иране также истощает запасы ракет и систем ПВО, необходимых Украине.

"Когда вы видите, что Трамп сделал с Гренландией, как он по собственному желанию прекратил обмен разведывательной информацией с Украиной, всегда есть риск [что Трамп может прекратить поддержку Украины со стороны США]", - сказал один из дипломатов.

Другой дипломат подчеркнул, что Ближний Восток отвлекает ресурсы от Украины.

"Эмираты запускают зенитные ракетные комплексы Patriot как конфеты, тогда как Украина отчаянно в них нуждается. Нельзя допустить ситуации "или-или", - добавил он.

Контроль повреждений

На этом фоне европейские лидеры, в частности президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и генсек НАТО Марк Рютте, активизируют усилия, чтобы продемонстрировать поддержку действий США в отношении Ормузского пролива.

Рютте публично похвалил действия США и Израиля, назвав уничтожение иранского военного потенциала "очень важным" и напрямую связав это с безопасностью Европы.

Макрон в телефонных разговорах заверил Трампа, что Франция готова помочь в разблокировании пролива, как только это станет возможным.

Стармер, со своей стороны, стал инициатором совместного заявления семи европейских и союзных стран, которые выразили "готовность внести свой вклад в соответствующие усилия по обеспечению безопасного прохода через пролив".

Отвечая на вопрос о цели этого заявления один из дипломатов пояснил: "Это часть тех же усилий. Нам нужно показать Трампу, что мы активно участвуем в событиях на Ближнем Востоке. Это в наших интересах, но также и в интересах Украины".

Как отметил собеседник, в отношениях с Трампом "видимость имеет значение - иногда больше, чем суть".

Споры между Трампом и ЕС из-за войны в Иране

Как известно, война между США, Израилем и Ираном привела к тому, что Тегеран фактически заблокировал Ормузский пролив - ключевой маршрут, через который проходит около пятой части мировых поставок нефти. Это сразу вызвало резкий рост цен на энергоносители.

На этом фоне Трамп призвал страны ЕС присоединиться к разблокированию пролива. Однако ряд государств, в частности Франция и Германия, отказались от такого участия.

После этого Трамп резко раскритиковал союзников по НАТО, назвав их позицию "очень глупой ошибкой", и заявил о необходимости пересмотра роли США в Альянсе.

Также он позволил себе личные выпады - в частности в адрес британского премьера Кира Стармера, которого, по данным СМИ, назвал "неудачником".

Кроме того, в ответ на отказ президента Франции Эммануэля Макрона участвовать в разблокировании Ормузского пролива сказал, что последний вскоре покинет свой пост.

Новости
Дизель уже по 90 гривен? Популярные АЗС подняли цены на топливо за выходные
Дизель уже по 90 гривен? Популярные АЗС подняли цены на топливо за выходные
Аналитика
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО