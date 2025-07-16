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Украинская разведка назвала отрасль в РФ, которой грозит полный коллапс из-за санкций

Среда 16 июля 2025 09:47
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Украинская разведка назвала отрасль в РФ, которой грозит полный коллапс из-за санкций Фото: разведка назвала отрасль в РФ, которой грозит полный коллапс из-за санкций (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Украинская разведка прогнозирует полный коллапс в отрасли пассажирских авиаперевозок в России. Это может произойти до 2027 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

По данным разведки, в российской отрасли пассажирских авиаперевозок обостряется кризис, главной причиной которого стали западные санкции. Ведь из-за них авиакомпании потеряли доступ к обслуживанию самолетов Boeing и Airbus в международных сервисных центрах.

Вследствие этого расходы на техобслуживание выросли на 38%, а половина парка самолетов Airbus в России уже не используется. Так, например, в одной из ведущих российских авиакомпаний S7 из 39 самолетов Airbus A320/321 в воздухе остаются только 8.

Кроме того, с начала 2025 года российские аэропорты 455 раз полностью останавливали работу, а еще более 700 раз самолеты приходилось перенаправлять на запасные аэродромы.

Только в результате коллапса в период 5-7 июля убытки перевозчиков превысили 250 миллионов долларов.

Чтобы компенсировать потери, компании резко подняли цены на билеты.

"Средняя стоимость авиабилета в зоны отдыха в РФ в текущем году составляет почти 400 долларов США - это на 12,5 % выше показателей прошлого года", - говорится в сообщении.

По прогнозам разведки, цены поднимутся еще на 15%, что приведет к сокращению пассажиропотока минимум на 7%.

В разведке также заявили об упадке российской авиастроительной отрасли. Новые самолеты, которые еще даже не вышли из испытаний, уже подорожали на 45-70% по сравнению с планами. Прогнозируется, что ежегодно Россия будет терять от 50 до 100 самолетов, и к 2027 году в отрасли может наступить полный авиационный коллапс.

Санкции против РФ

Западные санкции против Российской Федерации были введены в ответ на ее агрессию против Украины, в частности аннексию Крыма в 2014 году, а с 2022 года - полномасштабное вторжение. Эти ограничения охватывают широкий круг сфер - от финансов и энергетики до оборонной промышленности и технологий.

Сейчас Европейский Союз работает над 18-м пакетом санкций против Москвы, который может стать одним из самых сильных с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Пакет предусматривает дальнейшие ограничения против отдельных лиц и организаций РФ, а также против так называемого "теневого флота" Кремля.

Кроме того, ЕС планирует снижение установленной странами G7 предельной цены на нефть с 60 до 45 долларов.

В Германии недавно призвали США и страны ЕС поддержать 18-й санкционный пакет, отметив, что это будет хорошей помощью Украине. А в Еврокомиссии 3 июля призвали усилить давление на Россию, поскольку российская экономика уже "перегрета".

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