"Самый большой подарок": самая молодая пресс-секретарь Белого дома беременна во второй раз

Воскресенье 28 декабря 2025 03:10
"Самый большой подарок": самая молодая пресс-секретарь Белого дома беременна во второй раз Фото: пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт и директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт объявила о второй беременности и станет первым в истории США человеком на этой должности, который будет исполнять обязанности во время беременности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Левитт в Instagram.

По ее словам, вместе с мужем, застройщиком Николасом Риччио, они ожидают рождения дочери в мае 2026 года. Супруги уже воспитывают сына, который родился в 2024 году.

"Самый большой рождественский подарок, о котором мы могли мечтать, - девочка, которая появится в мае 2026 года", - написала Левитт, добавив, что семья с нетерпением ждет пополнения.

Она также поблагодарила президента США Дональда Трампа и руководительницу аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз за "просемейную атмосферу" в администрации.

&quot;Самый большой подарок&quot;: самая молодая пресс-секретарь Белого дома беременна во второй разФото: Кэролайн Левитт у новогодней елки (Instagram karoline leavitt)

Отметим, что в январе прошлого года Кэролайн Левитт стала самым молодым пресс-секретарем Белого дома в истории - в возрасте 27 лет. До этого она занимала должность пресс-секретаря предвыборной кампании Дональда Трампа в 2024 году, значительную часть которой провела беременной.

В июле 2024 года Левитт родила первенца и уже через несколько дней вернулась к работе после покушения на Трампа в штате Пенсильвания. Ранее она также работала в пресс-службе Белого дома во время первой администрации Трампа и баллотировалась в Конгресс от штата Нью-Гемпшир в 2022 году.

Напомним, дочь главы Белого дома Тиффани Трамп появилась беременной на инаугурации 47-го президента США - Дональда Трампа, которая прошла 20 января этого года.

Весной этого года Тиффани Трамп родила сына. Радостное событие произошло 15 мая - у дочери Трампа и бизнесмена Майкла Булоса появился первенец.

