Крупнейший порт РФ возобновил отгрузку нефти после украинской атаки, - Reuters

Крупнейший нефтяной порт России, Новороссийск, уже возобновил работу после атаки украинских дронов и ракет на нефтяной терминал "Шесхарис".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Источники издания сообщили, что 17 ноября Новороссийск и соседний терминал Каспийского трубопроводного консорциума возобновили операции по загрузке нефти. Под загрузкой стоят танкеры российского "теневого флота" - Arlan класса Suezmax и Rodos класса Aframax.
Также источники отметили, что атака Украины на Новороссийск повредила два нефтяных причала. Удар Украины по Новороссийску стал самой разрушительной атакой на инфраструктуру экспорта нефти россиян в Черном море.
"На Новороссийск приходится около пятой части экспорта российской сырой нефти, и длительное прекращение работы заставило закрыть нефтяные скважины в Западной Сибири, что значительно уменьшило бы объем нефти, поставляемой на мировые рынки вторым по величине экспортером в мире", - отмечает издание.
Общий объем дневного нефтяного экспорта из Новороссийска через "Шесхарис" составляет 766 тысяч баррелей в день, всего в октябре через российский порт было импортировано 1,794 млн тонн нефти и нефтепродуктов.
Силы обороны Украины в ночь на 14 ноября нанесли удар по пункту базирования кораблей ВМФ России "Новороссийск" в Краснодарском крае РФ. Украинские ракеты и ударные дроны при этом атаковали и повредили портовую инфраструктуру в городе и нефтяной терминал "Шесхарис".
"Шесхарис" - крупный нефтяной терминал в порту Новороссийска, который принадлежит компаниям "Транснефть" и "Роснефть". За месяц терминал обрабатывает 35-40 крупных танкеров - то есть не менее 3,5-4,5 млн тонн сырой нефти или до 20% морского экспорта России.
Впоследствии стало известно, что Новороссийский порт срочно остановил экспорт нефти после ночной атаки дронов. В самом городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Из-за удара по Новороссийску мировые цены на нефть выросли на 3%, а в целом украинский удар остановил 2% поставок мирового объема нефти.