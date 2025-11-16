Крупнейший порт РФ возобновил отгрузку нефти после украинской атаки, - Reuters

Источники издания сообщили, что 17 ноября Новороссийск и соседний терминал Каспийского трубопроводного консорциума возобновили операции по загрузке нефти. Под загрузкой стоят танкеры российского "теневого флота" - Arlan класса Suezmax и Rodos класса Aframax.

Также источники отметили, что атака Украины на Новороссийск повредила два нефтяных причала. Удар Украины по Новороссийску стал самой разрушительной атакой на инфраструктуру экспорта нефти россиян в Черном море.

"На Новороссийск приходится около пятой части экспорта российской сырой нефти, и длительное прекращение работы заставило закрыть нефтяные скважины в Западной Сибири, что значительно уменьшило бы объем нефти, поставляемой на мировые рынки вторым по величине экспортером в мире", - отмечает издание.

Общий объем дневного нефтяного экспорта из Новороссийска через "Шесхарис" составляет 766 тысяч баррелей в день, всего в октябре через российский порт было импортировано 1,794 млн тонн нефти и нефтепродуктов.