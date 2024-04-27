Крупнейший пакет помощи от США и ДТП в Броварах: новости за 26 апреля

Соединенные Штаты Америки в пятницу, 26 апреля, выделили самый большой пакет военной помощи Украине. А в городе Бровары Киевской области вчера вечером пьяный глава РГА сбил людей на пешеходном переходе.

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США выделили крупнейший пакет военной помощи Украине на 6 млрд долларов

Соединенные Штаты Америки вчера, 26 апреля, выделили самый большой пакет военной помощи Украине. Его общая стоимость составляет 6 млрд долларов.

"Он будет включать критически важные средства перехвата для систем NASAMS и Patriot. Больше беспилотников и другого оборудования. Большое количество артиллерийских боеприпасов и ракет "земля-воздух". Чтобы эта помощь была поставлена на устойчивое основание", - рассказал глава Пентагона Ллойд Остин.

Какое оружие получат ВСУ:

дополнительные боеприпасы к ЗРК Патриот;

дополнительные боеприпасы для систем NASAMS;

оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров ПВО с системами ПВО Украины;

аппаратура и системы для противодействия дронам;

боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением;

многоцелевые радары;

противоартиллерийские радары;

дополнительные боеприпасы для систем HIMARS;

артиллерийские снаряды калибра 155 и 152 мм;

высокоточные авиационные боеприпасы;

беспилотные авиационные системы Switchblade и Puma;

тактические машины для буксировки вооружения и техники;

боеприпасы для взрыва;

компоненты для поддержки украинского производства дронов и других возможностей;

стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к стрелковому оружию;

вспомогательные предметы и поддержка для обучения, технического обслуживания и поддержки.

В Броварах глава РГА устроил пьяное ДТП с пострадавшими

В городе Бровары, Киевской области, вечером пятницы, 26 апреля, пьяное чиновник сбил людей на пешеходном переходе.

Как сообщили РБК-Украина источники в правоохранительных органах - речь о председателе Броварской РВА Владимире Майбоженко. Во время проверки на состояние алкогольного опьянения драгер показал, что водитель был не трезв. Прибор показал 2.31 промилле.

По данным правоохранителей, в ДТП пострадали четыре человека, среди которых ребенок.

Во время проверки Майбоженко драгером на содержание алкоголя у водителя прибор показал 2,31 промилле.

Он был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Глава Киевской ОВА Руслан Кравченко в своем Telegram-канале заявил, что Майбоженко будет уволен с должности после ДТП, в результате которой пострадали люди.

О деталях ДТП читайте в материале РБК-Украина.

Ракеты в Patriot, артиллерия и боеприпасы. Испания пришлет Украине военную помощь

Испания отправит в Украину ракеты Patriot, которые вскоре прибудут на базу материально-технического обеспечения.

Также вскоре Испания поставит Украине боеприпасы калибра 155 и 120 мм.

В ближайшие два месяца испанская помощь будет включать в себя:

легкие и тяжелые пулеметы;

защищенные колесные транспортные средства материально-технического обеспечения;

бронированные машины пехоты;

противотанковые средства;

гаубицы полевой артиллерии.

За ней последуют поставки разных систем противовоздушного наблюдения и дистанционных станций вооружения для защиты от беспилотников.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес рассказала, что подготовка новых танков Leopard к передаче Украине идет по плану, и что первые единицы будут готовы к концу июня.

Канада профинансирует дополнительную поставку дронов и боеприпасов для Украины

Канада решила выделить дополнительное финансирование на поставку Украине дронов и артиллерийских снарядов.

Отмечается, что Канада передаст Украине 3 млн канадских долларов (2,1 млн долларов США) на производство дронов ее отечественной оборонной промышленностью.

"Это первый случай, когда Канада вносит непосредственный вклад в производство военных дронов в Украине, и это пожертвование будет сделано в сотрудничестве с Великобританией", - сообщил министр национальной обороны Канады Билл Блэр.

Также Канада вносит дополнительный взнос в размере около 13 млн канадских долларов (9,5 млн долларов США) по инициативе Чехии по закупке и доставке боеприпасов для Украины. Теперь общий вклад Канады в эту инициативу составляет более 38,7 млн долларов.

Еще Канада решила увеличить количество дронов SkyRanger, которое планировала передать Украине. По плану ВСУ получат 900 беспилотников, что на 100 штук больше начального плана.

ГУР уничтожило в Москве вертолет Ка-32, принадлежавший Минобороны России

Украинским разведчикам удалось уничтожить российский вертолет Ка-32 в Москве. Этот борт принадлежал Минобороны России.

Как рассказал источник в спецслужбах, вражеский вертолет удалось сжечь на российском международном аэродроме "Остафьево" в Москве.

По словам собеседника, вертолет россияне использовали для обеспечения логистических потребностей и эвакуационных операций своей армии.

Позже ГУР подтвердило уничтожение вертолета Ка-32 в Москве и показало видео

Как отметили в украинской разведке, аэродром принадлежит Минобороны РФ и эксплуатируется совместно с предприятием "Газпромавиа", которое входит в структуру ОАО "Газпром".

"Уничтоженная единица авиационной техники использовалась государством-агрессором в интересах московского авиационного центра, в частности - для поддержки операций российской оккупационной армии", - отметили в ГУР.

Суд избрал меру пресечения Сольскому

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения министру аграрной политики Украины Николаю Сольскому. Его отправили под стражу на 60 суток, но с возможностью внесения залога в размере 75 млн гривен.

Позже стало известно, что при Сольском внесли залог в размере более 75 млн гривен.

Таким образом, после выхода из СИЗО министр обязан прибывать по требованию детектива НАБУ, следователя или суда, не отлучаться из Киева, не общаться со свидетелями по делу, сдать на хранение паспорт и другие документы, носить электронный браслет. Сольскому также запретили общаться со своим заместителем.

В Минагрополитики тем временем заявили, что Сольский освобожден из-под стражи.

"Раммштайн-21"

Вчера, 26 апреля, состоялось уже 21 заседание Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн"). В нем приняли участие министры обороны стран Запада. Ключевой темой была военная помощь ВСУ.

Также во время встречи сконцентрировали внимание на проблемах, возникших из-за задержки поставок от США.

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в заседании в формате "Раммштайн". В частности, он назвал оружие, которое необходимо Украине.

Бельгия выделит 200 млн евро на ПВО для Украины в рамках немецкой инициативы

В пятницу, 26 апреля, Бельгия объявила о финансовой помощи по усилению украинской противовоздушной обороны в рамках германской инициативы.