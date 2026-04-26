Крупнейший НПЗ севера России пылает после ночной атаки дронов

В ночь на 26 апреля беспилотники атаковали Ярославский нефтеперерабатывающий завод - одно из крупнейших предприятий нефтеперерабатывающей отрасли России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

Ход атаки

По данным очевидцев, атака началась примерно в 0:40 по местному времени. В небе над городом были слышны звуки беспилотников, после чего прозвучала серия мощных взрывов - не менее 15.

От силы взрывов в домах дрожали стекла, а в припаркованных автомобилях срабатывала сигнализация.

Перед атакой в регионе была объявлена "беспилотная опасность". Из-за угрозы ударов аэропорт Ярославля временно прекратил прием и отправку рейсов.

Поражение НПЗ

Украинский мониторинговый ресурс Exilenova+ подтвердил, что целью дронов стал Ярославский нефтеперерабатывающий завод (полное название - "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез", также известный как "Славнефть-ЯНОС"). После попаданий на его территории вспыхнул мощный пожар.

Значение объекта

Ярославский НПЗ является крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом на севере России и входит в пятерку крупнейших НПЗ страны по объемам первичной переработки.

Его мощность достигает около 15 миллионов тонн нефти в год. Предприятие производит бензин, дизельное топливо и реактивное топливо, которое является критически важным для логистики российской армии.