Индия возвращается к российской нефти: большие скидки перевесили санкционные риски

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По данным источников издания, государственные Indian Oil Corp. и Bharat Petroleum Corp. приобрели около 10 партий несанкционированной российской нефти. Hindustan Petroleum Corp. ожидает поставки в январе.

Еще один крупный импортер Nayara Energy не прекращал закупок даже после того, как ЕС внес компанию в черный список. Вместе эти четыре компании обеспечили более 60% всего импорта нефти Индии в 2025 году, согласно аналитике Kpler.

Однако самая большая интрига - отсутствие на рынке Reliance Industries Ltd.

Конгломерат, который до недавнего времени был главным покупателем российской нефти в Индии, практически прекратил импорт, даже по долгосрочному контракту с "Роснефтью" на 500 000 баррелей в сутки.

По словам источников, компания опасается попасть под санкции США и ЕС.

Цены на российскую нефть для индийских трейдеров сейчас составляют 40-45 долларов за баррель, что удерживает спрос даже на "серых" маршрутах.

Ожидается, что импорт российской сырой нефти в Индию снизится с пиковых 2 млн баррелей в сутки (в июне) до 1,3 млн в декабре, а в январе - еще ниже.

Несмотря на уменьшение объемов, вопрос остается открытым: удовлетворят ли эти сокращения администрацию Трампа?

Вашингтон обвиняет Индию в финансировании войны России и настаивает на радикальном уменьшении сотрудничества с Кремлем. Торговое соглашение между США и Индией все еще не подписано.

Аналитики Kpler отмечают, что Reliance ожидает еще одну поставку - танкер Aqua Titan, который должен прибыть в порт Джамнагар 17 декабря. Однако из-за отсутствия сигналов от многих судов, проходящих через Красное море, не исключено, что другие грузы все еще могут направляться в Индию.

Если Reliance окончательно отойдет от российской нефти, "Роснефть" вынуждена будет искать новые рынки сбыта.

"Другие индийские переработчики способны компенсировать лишь часть объемов", - сказал Сумит Ритолия, ведущий аналитик по переработке и моделированию в Kpler.

По его мнению, в 2026 году импорт российской нефти в Индию может стабилизироваться на уровне 1-1,2 млн баррелей в сутки.

Меньшие компании, такие как Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd. и HPCL-Mittal Energy Ltd., уже полностью прекратили закупки у России.

Индия пересматривает импорт российской нефти

После начала полномасштабной войны России против Украины Индия стала одним из крупнейших покупателей российской нефти, пользуясь низкими ценами и санкционными ограничениями Запада.

В 2023-2024 годах именно Индия обеспечила значительную часть доходов Москвы от продажи энергоносителей.

В 2025 году ситуация изменилась: США и ЕС усилили давление, расширили черные списки и ввели новые требования по соблюдению ценового потолка. Под санкции попали ключевые российские компании - "Роснефть" и "Лукойл", что усложнило официальные поставки.

Для Индии российская нефть оставалась важной из-за ее низкой цены, однако геополитическое равновесие стало все сложнее. Дели вынужден балансировать между выгодой и риском потери доступа к американским технологиям, финансированию и партнерству.

Снижение импорта и осторожность крупных игроков - сигнал, что рынок входит в фазу перестройки, а будущие объемы поставок будут зависеть от того, сможет ли Индия удержать равновесие между Западом и Россией, не провоцируя новых ограничений.