Индия возвращается к российской нефти: большие скидки перевесили санкционные риски
Часть крупных индийских нефтеперерабатывающих компаний активно ищет новые партии российской нефти, несмотря на санкционные риски и давление Запада.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По данным источников издания, государственные Indian Oil Corp. и Bharat Petroleum Corp. приобрели около 10 партий несанкционированной российской нефти. Hindustan Petroleum Corp. ожидает поставки в январе.
Еще один крупный импортер Nayara Energy не прекращал закупок даже после того, как ЕС внес компанию в черный список. Вместе эти четыре компании обеспечили более 60% всего импорта нефти Индии в 2025 году, согласно аналитике Kpler.
Однако самая большая интрига - отсутствие на рынке Reliance Industries Ltd.
Конгломерат, который до недавнего времени был главным покупателем российской нефти в Индии, практически прекратил импорт, даже по долгосрочному контракту с "Роснефтью" на 500 000 баррелей в сутки.
По словам источников, компания опасается попасть под санкции США и ЕС.
Цены на российскую нефть для индийских трейдеров сейчас составляют 40-45 долларов за баррель, что удерживает спрос даже на "серых" маршрутах.
Ожидается, что импорт российской сырой нефти в Индию снизится с пиковых 2 млн баррелей в сутки (в июне) до 1,3 млн в декабре, а в январе - еще ниже.
Несмотря на уменьшение объемов, вопрос остается открытым: удовлетворят ли эти сокращения администрацию Трампа?
Вашингтон обвиняет Индию в финансировании войны России и настаивает на радикальном уменьшении сотрудничества с Кремлем. Торговое соглашение между США и Индией все еще не подписано.
Аналитики Kpler отмечают, что Reliance ожидает еще одну поставку - танкер Aqua Titan, который должен прибыть в порт Джамнагар 17 декабря. Однако из-за отсутствия сигналов от многих судов, проходящих через Красное море, не исключено, что другие грузы все еще могут направляться в Индию.
Если Reliance окончательно отойдет от российской нефти, "Роснефть" вынуждена будет искать новые рынки сбыта.
"Другие индийские переработчики способны компенсировать лишь часть объемов", - сказал Сумит Ритолия, ведущий аналитик по переработке и моделированию в Kpler.
По его мнению, в 2026 году импорт российской нефти в Индию может стабилизироваться на уровне 1-1,2 млн баррелей в сутки.
Меньшие компании, такие как Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd. и HPCL-Mittal Energy Ltd., уже полностью прекратили закупки у России.
Индия пересматривает импорт российской нефти
После начала полномасштабной войны России против Украины Индия стала одним из крупнейших покупателей российской нефти, пользуясь низкими ценами и санкционными ограничениями Запада.
В 2023-2024 годах именно Индия обеспечила значительную часть доходов Москвы от продажи энергоносителей.
В 2025 году ситуация изменилась: США и ЕС усилили давление, расширили черные списки и ввели новые требования по соблюдению ценового потолка. Под санкции попали ключевые российские компании - "Роснефть" и "Лукойл", что усложнило официальные поставки.
Для Индии российская нефть оставалась важной из-за ее низкой цены, однако геополитическое равновесие стало все сложнее. Дели вынужден балансировать между выгодой и риском потери доступа к американским технологиям, финансированию и партнерству.
Снижение импорта и осторожность крупных игроков - сигнал, что рынок входит в фазу перестройки, а будущие объемы поставок будут зависеть от того, сможет ли Индия удержать равновесие между Западом и Россией, не провоцируя новых ограничений.
Напомним, что в октябре США ввели санкции против российских энергетических гигантов - "Роснефти" и "Лукойла". После объявления этих ограничений рыночная стоимость обеих корпораций резко просела, а компаниям пришлось начать продажу иностранных активов.
Параллельно крупные государственные нефтеперерабатывающие предприятия Китая приостановили закупку сорта ESPO, реагируя на американские санкции. Аналогичную осторожность сейчас демонстрирует и Индия.
Также мы писали, что около 48 млн баррелей российской нефти могут остаться без определенного маршрута из-за действия ограничений США. В результате десяткам танкеров придется искать новые порты для разгрузки.