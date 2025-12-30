ua en ru
Поставки российской нефти в Индию упали до самого низкого уровня за 3 года, - Bloomberg

Вторник 30 декабря 2025 11:15
UA EN RU
Поставки российской нефти в Индию упали до самого низкого уровня за 3 года, - Bloomberg
Автор: Ірина Глухова

Поставки нефти РФ в Индию в декабре могут достичь самого низкого уровня за три года, но объемы вероятно вырастут в начале следующего года после возобновления закупок крупнейшим НПЗ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным аналитической компании, ожидается, что поставки в декабре составят около 1,1 млн баррелей в день - самый низкий показатель с ноября 2022 года. Это все же выше прогноза индийских чиновников в начале месяца после последних ограничений США на российские энергоносители.

Bloomberg напоминает, что спрос Индии на российскую нефть в последние месяцы снизился из-за усиленного контроля США за торговлей.

Поставки упали в июле, а затем частично восстановились, когда некоторые нефтеперерабатывающие заводы, в частности Indian Oil Corp. и Bharat Petroleum Corp., вернулись к закупкам по сниженным ценам.

Крупнейший импортер индийская компания Reliance приостановила закупки после санкций США против "Роснефти" и "Лукойла" в конце октября, но теперь возобновила закупки у поставщиков, которые не входят в санкционный список.

Отмечается, что российская нефть используется на заводе Reliance Jamnagar в Гуджарате для внутреннего рынка. Поставки во второй неделе декабря замедлились до 712 тыс. баррелей в день, а затем выросли. Индийские чиновники прогнозировали 800 тыс. баррелей в день.

"Снижение декабрьского импорта произошло после паузы со стороны Reliance, а также из-за меньших потоков к терминалу Mundra HPCL-Mittal Energy Ltd. и Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd., которая в этом месяце впервые с сентября 2022 года не закупила ни одного барреля", - говорится в материале.

Дополнительный импульс поставкам может придать Nayara Energy Ltd., которая планирует отложить плановое обслуживание завода Вадинар, что потенциально позволит увеличить закупки российской сырой нефти.

Сотрудничество России и Индии

Индия почувствовала серьезные экономические последствия сотрудничества с Россией на фоне ее войны против Украины и жесткого санкционного давления со стороны США и ЕС.

В 2025 году США повысили пошлины на большинство индийских товаров до 50%, частично привязав дополнительные тарифы к закупкам Индией российских энергоносителей и вооружения. Это сильно ударило по индийским компаниям, активно экспортирующим продукцию в США.

В ноябре стало известно, что индийский энергетический гигант Reliance Industries полностью прекратил импорт российской нефти, следуя международным санкциям.

В то же время в декабре Reliance возобновила закупки российской сырой нефти у неподсанкционных поставщиков по сниженной цене и направляет ее на свой нефтеперерабатывающий завод в Джамнагаре.

