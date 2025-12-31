ua en ru
Крупнейший индийский НПЗ закупил первую нефть из Колумбии, - Reuters

Среда 31 декабря 2025 10:48
Крупнейший индийский НПЗ закупил первую нефть из Колумбии, - Reuters Фото: индийский НПЗ Indian Oil Corp (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии, Indian Oil Corp, приобрел первую партию колумбийской нефти. Это произошло на фоне сокращения поставок российского сырья из-за санкций против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Агентство со ссылкой на два источника пишет, что Indian Oil Corp купила 2 миллиона баррелей нефти сорта Castilla с поставкой в конце февраля 2026 года.

Нефтеперерабатывающий завод имеет опциональный контракт на общую покупку около 12 миллионов баррелей, что эквивалентно шести очень большим танкерам для перевозки нефти.

Как отмечает издание, Indian Oil Corp стремится диверсифицировать поставки из-за сокращения импорта российской нефти на фоне ужесточения санкций США и ЕС против Москвы.

В декабре импорт российской нефти в Индию упадет до трехлетнего минимума - 1,2 миллиона баррелей в день по сравнению с 1,84 миллиона б/с в ноябре, сообщает аналитическая компания Kpler.

Источники уточнили Reuters, что условия сделки, включая ценообразование, взаимоприемлемы как для покупателя, так и для продавца.

Несмотря на наличие контрактов с Мексикой, Бразилией и Колумбией, Indian Oil Corp редко покупает южноамериканскую нефть, удовлетворяя большинство потребностей сырьем из России и Ближнего Востока.

Санкции против РФ и последствия для Индии

Сначала Великобритания расширила санкционный список в отношении РФ, добавив в него две крупнейшие российские нефтяные компании.

Затем Министерство финансов США также объявило санкции против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний, включив более 34 компаний из-за отсутствия серьезной приверженности России к мирному процессу по Украине.

Индия, которая тесно сотрудничает с РФ, почувствовала серьезные экономические последствия. В ноябре энергетический гигант Reliance Industries полностью прекратил импорт российской нефти, следуя международным санкциям.

Однако в декабре Reliance возобновила закупки российской сырой нефти у неподсанкционных поставщиков по сниженной цене и направляет ее на свой нефтеперерабатывающий завод в Джамнагаре.

По данным СМИ, поставки российской нефти в Индию в декабре могут стать самыми низкими за три года, но объемы вероятно вырастут в начале следующего года после возобновления закупок крупнейшим НПЗ.

