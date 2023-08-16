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Больше всего за десятилетие. Китай увеличил объемы закупок иранской нефти

Фото: Китай увеличил объемы закупок иранской нефти (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В этом году Иран наращивает экспорт нефти, поскольку он становится более геополитически настойчивым, и большинство поставок направляется в Китай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Ситуация с российской нефтью

В декабре 2022 года Европейский Союз ввел эмбарго на импорт нефти с территории РФ. Страны "Большой семерки" и Австралия ввели ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель для российской нефти.

Издание Spiegel сообщало, что российская нефть продолжает поступать в страны ЕС, несмотря на эмбарго как нефтепродукты из третьих стран, особенно Индии.

По данным Reuters, рост импорта российской нефти в Индию достиг рекордного уровня около 1,95 млн баррелей в сутки в мае, что привело к сокращению закупок в Ираке и Саудовской Аравии.

В то же время, мы писали, что средняя цена на нефть основной российской марки Urals в декабре 2022 года упала до 50,47 долларов за баррель, что на 30,6% ниже, чем в декабре 2021 года (72,71 долларов).

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