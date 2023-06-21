Опять рекорд. Покупка Индией нефти из РФ достигла нового максимума, - Reuters

Рост импорта российской нефти в Индию достиг рекордного уровня около 1,95 млн баррелей в сутки в мае, что привело к сокращению закупок в Ираке и Саудовской Аравии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Индия, третий по величине потребитель и импортер нефти в мире, покупает более 80% своей нефти на зарубежных рынках.

Ее нефтеперерабатывающие заводы "наедаются" российской нефтью с тех пор, как Запад ввел санкции против Кремля за ее вторжение в Украину.

Reuters сообщило, что в мае на российскую нефть приходилось около 40% импорта сырой нефти Индией, что привело к сокращению импорта из Ирака до трехлетнего минимума и из Саудовской Аравии до самого низкого уровня с сентября 2021 года. В мае Индия импортировала 801 400 баррелей иракской нефти в сутки, что примерно на 13,7% меньше, чем в апреле, а поставки из Саудовской Аравии упали на 15% до 616 100 баррелей в сутки.

Общий объем импорта нефти Индией в мае незначительно вырос по сравнению с апрелем до 4,8 млн баррелей в сутки. Ожидается, что ее импорт из России останется высоким, поскольку ее цена на доставку остается намного дешевле, чем ближневосточная нефть.

Как отражаются поставки российской нефти в Индию на рынке

Из-за увеличения закупок российской нефти со скидкой доля импорта с Ближнего Востока - традиционно основного ее источника - упала до рекордно низкого уровня примерно в 39% в мае с 44% в апреле.

Доля ОПЕК в импорте нефти в Индию в мае упала до рекордно низкого уровня в 42,6% и составляла в среднем 44,3% за первые два месяца этого финансового года.

Какая ситуация с российской нефтью

В декабре 2022 года Европейский Союз ввел эмбарго на импорт нефти с территории РФ. Страны "Большой семерки" и Австралия ввели ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель для российской нефти.

Издание Spiegel сообщало, что российская нефть продолжает поступать в страны ЕС, несмотря на эмбарго как нефтепродукты из третьих стран, особенно Индии.

По данным Reuters, импорт российской нефти по Индии вырос до нового рекордного максимума в апреле 2023 года. Они отметили, что Индия импортировала около 1,9 млн баррелей в сутки. Это составило около двух пятых от общего объема покупок в стране.