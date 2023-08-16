Найбільше за десятиліття. Китай збільшив обсяги закупівель іранської нафти

Ситуація з російською нафтою

У грудні 2022 року Європейський Союз запровадив ембарго на імпорт нафти з території РФ. Країни "Великої сімки" та Австралія запровадили цінову стелю на рівні 60 доларів за барель для російської нафти.

Видання Spiegel повідомляло, що російська нафта продовжує надходити до країн ЄС, попри ембарго, як нафтопродукти з третіх країн, особливо Індії.

За даними Reuters, зростання імпорту російської нафти в Індію досягло рекордного рівня близько 1,95 млн барелів на добу в травні, що призвело до скорочення закупівель в Іраку і Саудівській Аравії.

Водночас ми писали, що середня ціна на нафту основної російської марки Urals у грудні 2022 року впала до 50,47 доларів за барель, що на 30,6% нижче, ніж у грудні 2021 року (72,71 доларів).

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