Больше всего за десятилетие. Китай увеличил объемы закупок иранской нефти

В этом году Иран наращивает экспорт нефти, поскольку он становится более геополитически настойчивым, и большинство поставок направляется в Китай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По оценкам логистической компании Kpler, крупнейший в мире импортер нефти будет получать около 1,5 миллиона баррелей сырой нефти из Ирана в этом месяце. Это по сравнению со средним показателем 917 000 баррелей в день за первые семь месяцев года и будет самым высоким показателем Kpler с 2013 года.

Иранская нефть предлагается со скидкой 10 долларов за баррель к Brent и стоит значительно дешевле российской.

В августе, по данным Reuters, стоимость Urals в западных портах РФ поднялась до 70 долларов. И хотя это на 15 долларов ниже текущих котировок Brent, реальная скидка значительно меньше, уже в конечную стоимость нефти для покупателя заложены расходы на транспортировку и страхование.

Ситуация с российской нефтью

В декабре 2022 года Европейский Союз ввел эмбарго на импорт нефти с территории РФ. Страны "Большой семерки" и Австралия ввели ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель для российской нефти.

Издание Spiegel сообщало, что российская нефть продолжает поступать в страны ЕС, несмотря на эмбарго как нефтепродукты из третьих стран, особенно Индии.

По данным Reuters, рост импорта российской нефти в Индию достиг рекордного уровня около 1,95 млн баррелей в сутки в мае, что привело к сокращению закупок в Ираке и Саудовской Аравии.

В то же время, мы писали, что средняя цена на нефть основной российской марки Urals в декабре 2022 года упала до 50,47 долларов за баррель, что на 30,6% ниже, чем в декабре 2021 года (72,71 долларов).

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