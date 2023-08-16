Найбільше за десятиліття. Китай збільшив обсяги закупівель іранської нафти

Цього року Іран нарощує експорт нафти, оскільки він стає більш геополітично наполегливим, і більшість поставок спрямовується до Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За оцінками логістичної компанії Kpler, найбільший у світі імпортер нафти отримуватиме близько 1,5 мільйона барелів сирої нафти з Ірану цього місяця. Це порівняно із середнім показником 917 000 барелів на день за перші сім місяців року і буде найвищим показником Kpler з 2013 року.

Іранська нафта пропонується зі знижкою 10 доларів за барель до Brent і коштує значно дешевше за російську.

У серпні, за даними Reuters, вартість Urals у західних портах РФ піднялася до 70 доларів. І хоча це на 15 доларів нижче від поточних котирувань Brent, реальна знижка значно менша, вже в кінцеву вартість нафти для покупця закладено витрати на транспортування і страхування.

Ситуація з російською нафтою

У грудні 2022 року Європейський Союз запровадив ембарго на імпорт нафти з території РФ. Країни "Великої сімки" та Австралія запровадили цінову стелю на рівні 60 доларів за барель для російської нафти.

Видання Spiegel повідомляло, що російська нафта продовжує надходити до країн ЄС, попри ембарго, як нафтопродукти з третіх країн, особливо Індії.

За даними Reuters, зростання імпорту російської нафти в Індію досягло рекордного рівня близько 1,95 млн барелів на добу в травні, що призвело до скорочення закупівель в Іраку і Саудівській Аравії.

Водночас ми писали, що середня ціна на нафту основної російської марки Urals у грудні 2022 року впала до 50,47 доларів за барель, що на 30,6% нижче, ніж у грудні 2021 року (72,71 доларів).

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