Выплаты беженцам: какую денежную помощь получают украинцы в Германии и Польше

Германия и Польша – две страны, которые приняли больше всего украинских беженцев. Совокупно там находятся более половины всех людей со временной защитой в ЕС.
РБК-Украина рассказывает, какие выплаты и программы помощи для бежавших от войны действуют в Польше и Германии в 2024 году.
По последним данным Евростата, Германия принимает 1 286 580 беженцев из Украины, это 30,4% от общего количества в ЕС. Одной из причин выбора этой страны является ощутимая социальная поддержка, которую там получают бежавшие от войны.
В частности, украинцам со временной защитой выплачивается помощь Bürgergeld (гражданский доход). Эти выплаты предоставляются также и немецким гражданам как основное обеспечение для ищущих работу.
С 1 января 2024 года стандартные размеры этой помощи составляют:
Семья, состоящая из матери и двоих детей в возрасте 6 и 14 лет, будет получать 1424 евро. Дополнительно центр занятости предоставляет 750-850 евро на человека на аренду жилья.
Фото: Украинские беженцы в Германии (gettyimages.com)
Также можно рассчитывать на пособие на школьные принадлежности – 130 евро в первой половине учебного года и до 65 евро – во второй.
К концу февраля 2024 года в Польше насчитывалось 957 200 украинцев со временной защитой, это 22,6% от общего количества в ЕС.
30 апреля 2024 года правительство Польши одобрило изменения в программе помощи украинцам, чтобы отменить некоторые выплаты с 1 июля 2024 года.
До этой даты для людей, которые приедут в Польшу для получения временной защиты, предусмотрена такая денежная помощь:
Согласно проекту изменений в закон о помощи украинским гражданам, который еще должен поддержать польский Сейм, с 1 июля будут отменены выплаты "40+", 300 злотых по прибытии. Получение "детских" выплат, в том числе 800 злотых в месяц, будет привязано к посещению детских садов и школ в Польше.
Напомним, мы писали, что Польша продлит срок пребывания украинских беженцев, но для выплат будет условие.
Также мы сообщали, где украинцы получают самую большую денежную помощь. Германия входит в список стран с сильной социальной поддержкой бежавших от войны.
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