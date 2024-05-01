Выплаты беженцам: какую денежную помощь получают украинцы в Германии и Польше

Семья в Германии получает около 1500 евро

По последним данным Евростата, Германия принимает 1 286 580 беженцев из Украины, это 30,4% от общего количества в ЕС. Одной из причин выбора этой страны является ощутимая социальная поддержка, которую там получают бежавшие от войны.

В частности, украинцам со временной защитой выплачивается помощь Bürgergeld (гражданский доход). Эти выплаты предоставляются также и немецким гражданам как основное обеспечение для ищущих работу.

С 1 января 2024 года стандартные размеры этой помощи составляют:

одинокие лица/одинокие родители – 563 евро;

в семейной паре на одного партнера – 506 евро;

взрослые в заведениях – 451 евро;

подростки 14-17 лет – 471 евро;

дети 6-13 лет – 390 евро;

дети до 5 лет – 357 евро.

Семья, состоящая из матери и двоих детей в возрасте 6 и 14 лет, будет получать 1424 евро. Дополнительно центр занятости предоставляет 750-850 евро на человека на аренду жилья.

Фото: Украинские беженцы в Германии (gettyimages.com)

Также можно рассчитывать на пособие на школьные принадлежности – 130 евро в первой половине учебного года и до 65 евро – во второй.

На какие выплаты могут рассчитывать украинцы в Польше

К концу февраля 2024 года в Польше насчитывалось 957 200 украинцев со временной защитой, это 22,6% от общего количества в ЕС.

30 апреля 2024 года правительство Польши одобрило изменения в программе помощи украинцам, чтобы отменить некоторые выплаты с 1 июля 2024 года.

До этой даты для людей, которые приедут в Польшу для получения временной защиты, предусмотрена такая денежная помощь:

300 злотых (70 евро) – единовременная выплата новоприбывшим;

800 злотых в месяц (185 евро) на каждого ребенка до совершеннолетия;

300 злотых – одноразовая ежегодная помощь на школьные принадлежности в рамках программы Dobry Start;

семейная помощь (zasiłek rodzinny) малообеспеченным и дополнительные выплаты к семейной помощи;

1000 злотых (230 евро) – одноразовая помощь в связи с беременностью и родами;

40 злотых (9,25 евро) в сутки ("40+") – компенсация за размещение и питание каждого беженца из Украины, которых принимают в частном жилье. Программа действует до 120 дней с даты прибытия для большинства беженцев, а для уязвимых категорий не ограничена по времени.

Фото: Украинские беженцы в Польше (gettyimages.com)

Согласно проекту изменений в закон о помощи украинским гражданам, который еще должен поддержать польский Сейм, с 1 июля будут отменены выплаты "40+", 300 злотых по прибытии. Получение "детских" выплат, в том числе 800 злотых в месяц, будет привязано к посещению детских садов и школ в Польше.