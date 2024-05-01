Виплати біженцям: яку грошову допомогу отримують українці у Німеччині та Польщі

Німеччина та Польща – дві країни, які прийняли найбільше українських біженців. Сукупно там перебувають понад половина всіх людей з тимчасовим захистом у ЄС.
РБК-Україна розповідає, які виплати та програми допомоги для втікачів від війни діють в Польщі та Німеччині в 2024 році.
За останніми даними Євростату, Німеччина приймає 1 286 580 біженців із України, це 30,4% від загальної кількості у ЄС. Однією з причин вибору цієї країни є відчутна соціальна підтримка, яку там отримують втікачі від війни.
Зокрема, українцям із тимчасовим захистом виплачується допомога Bürgergeld (громадянський дохід). Ці виплати надаються так само і німецьким громадянам як основне забезпечення для шукачів роботи.
Із 1 січня 2024 року стандартні розміри цієї допомоги складають:
Сім'я, яка складається із матері та двох дітей віком 6 і 14 років, отримуватиме 1424 євро. Додатково центр зайнятості надає 750-850 євро на людину на оренду житла.
Фото: Українські біженці у Німеччині (gettyimages.com)
Також можна розраховувати на допомогу на шкільне приладдя – 130 євро в першій половині навчального року та до 65 євро – в другій.
На кінець лютого 2024 року у Польщі налічувалося 957 200 українців із тимчасовим захистом, це 22,6% від загальної кількості у ЄС.
30 квітня 2024 року уряд Польщі схвалив зміни у програмі допомоги українцям, щоб скасувати деякі виплати з 1 липня 2024 року.
До цієї дати для людей, які приїдуть до Польщі для отримання тимчасового захисту, передбачена така грошова допомога:
Згідно із проектом змін до закону про допомогу українським громадянам, який ще має підтримати польський Сейм, з 1 липня будуть скасовані виплати "40+", 300 злотих після прибуття. Отримання "дитячих" виплат, зокрема, 800 злотих на місяць, буде прив'язане до відвідування дитсадків та шкіл у Польщі.
Нагадаємо, ми писали, що Польща продовжить термін перебування українських біженців, але для виплат буде умова.
Також ми повідомляли, де українці отримують найбільшу грошову допомогу. Німеччина входить до переліку країн із сильною соціальною підтримкою втікачів від війни.
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