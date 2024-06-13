G7 сегодня может достичь договоренности по использованию активов РФ, - Белый дом

"Большая семерка" (G7) достигла хорошего прогресса в вопросе использования замороженных активов Российской Федерации в пользу Украины. Лидеры стран-членов могут достичь договоренности сегодня, 13 июня, во время саммита в Италии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника президента Соединенных Штатов Америки (США) по национальной безопасности Джейка Салливана, которого цитирует Barron's.

По словам Салливана, соглашение может быть заключено, когда лидеры G7 начнут переговоры вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"В дискуссиях между делегациями G7 достигнут очень хороший прогресс в достижении соглашения. Надеюсь, что до встречи лидеров сегодня мы будем иметь общее видение дальнейших действий", - заявил Салливан во время разговора с журналистами.

Как пишет Barron's, ожидается, что соглашение будет предусматривать передачу Киеву кредита в размере 50 миллиардов долларов, которые будут обеспечены будущей прибылью от процентов с российских активов.

Салливана отметил, что делегации сейчас обсуждают все детали, в том числе количество стран, которые "сделают шаг вперед", а также вопрос о финансовом механизме, который будет привлечен.

"Мы уже определились с основными принципами, но некоторые детали еще должны быть проработаны экспертами по определенному графику", - отметил он.

Замороженные активы России

Запад заморозил более 300 миллиардов долларов российских активов после полномасштабного вторжения России на территорию страны. Средства конфисковать не удалось, поскольку отдельные страны переживают из-за юридических и репутационных рисков.

Ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис утверждал, что активы России могут использовать в качестве залога для предоставления кредитов Украине.

Reuters отмечало, что страны-члены "Большой семерки", планируют обсудить идею США о конфискации доходов от активов РФ в пользу Украины до июньского саммита.