Крупнейшая польская компания прекратила прием российской нефти через "Дружбу"

На российскую нефть приходится около 10% польских поставок после того, как страна сократила импорт из-за вторжения России в Украину.

Orlen заявила, что остановка не повлияет на потребителей, к которой они были готовы. Прекращение поставок по контракту Orlen с ОАО "Татнефть" показывает аналогичный шаг со стороны ОАО "Газпром", который неожиданно прекратил поставки природного газа в Польшу в апреле прошлого года.

Польша неоднократно заявляла, что планирует полностью отказаться от импорта российской нефти, но ей нужны европейские санкции, чтобы иметь возможность расторгнуть единственный оставшийся с российским поставщиком контракт.

Северный участок трубопровода "Дружба", который идет в Германию, до сих пор в основном использовался Orlen.