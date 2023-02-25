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Найбільша польська компанія припинила прийом російської нафти через "Дружбу"

Фото: Найбільша польська компанія припинила прийом російської нафти через "Дружбу" (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Найбільша польська нафтова компанія PKN Orlen SA припинила прийом нафти нафтопроводом "Дружба" із Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора компанії Даніеля Обайтека.

На російську нафту припадає близько 10% польських постачань після того, як країна скоротила імпорт через вторгнення Росії до України.

Orlen заявила, що зупинка не вплине на споживачів, до якої вони були готові. Припинення поставок за контрактом Orlen з ПАТ "Татнафта" показує аналогічний крок з боку ПАТ "Газпром", який несподівано припинив постачання природного газу до Польщі у квітні минулого року.

Польща неодноразово заявляла, що планує повністю відмовитися від імпорту російської нафти, але їй потрібні європейські санкції, щоб мати можливість розірвати єдиний контракт, що залишився з російським постачальником.

Північна ділянка трубопроводу "Дружба", яка йде до Німеччини, досі в основному використовувалася Orlen.

Раніше повідомлялось, що Польща у лютому хоче більш ніж удвічі скоротити імпорт нафти із РФ.

Угорщина планує співпрацювати з Хорватією для збільшення пропускної спроможності Адріатичного трубопроводу, яким до Угорщини надходить неросійська нафта.

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