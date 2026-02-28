ua en ru
Атака на Иран является совместной операцией Израиля и США, - СМИ

Иран, Суббота 28 февраля 2026 09:24
Фото: атака на Иран является совместной операцией Израиля и США (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Удары по Ирану, которые произошли сегодня утром, 28 февраля, являются совместной операцией Израиля и Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Американский чиновник сообщил, что США участвовали в сегодняшних утренних ударах по Ирану вместе с Израилем.

В то же время источники The New York Times утверждают, что на этот раз атака должна быть значительно масштабнее, чем американские удары по Ирану в июне 2025 года.

Также, по словам источника NYT, речь идет о "десятках ударов", которые по Ирану наносит американская авиация.

Как сообщают собеседники издания, в фокусе ударов - "военная машина Ирана".

Атака на Иран

Напомним, сегодня, 28 февраля, Израиль начал превентивную атаку на Иран для устранения угроз безопасности. Из-за угрозы ответных ударов по всей стране объявлено чрезвычайное положение, а граждан призывают находиться вблизи укрытий.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о введении "немедленного состояния чрезвычайной ситуации по всей стране". По его словам, превентивный удар по Ирану был необходим для нейтрализации существующих угроз государству Израиль.

Сейчас на всей территории страны звучат сирены. Командование тыла ЦАХАЛ призвало гражданское население держаться ближе к бомбоубежищам и избегать неважных поездок из-за сложной ситуации с безопасностью.

