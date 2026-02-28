Атака на Иран является совместной операцией Израиля и США, - СМИ

Удары по Ирану, которые произошли сегодня утром, 28 февраля, являются совместной операцией Израиля и Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

Американский чиновник сообщил, что США участвовали в сегодняшних утренних ударах по Ирану вместе с Израилем.

В то же время источники The New York Times утверждают, что на этот раз атака должна быть значительно масштабнее, чем американские удары по Ирану в июне 2025 года.

Также, по словам источника NYT, речь идет о "десятках ударов", которые по Ирану наносит американская авиация.

Как сообщают собеседники издания, в фокусе ударов - "военная машина Ирана".