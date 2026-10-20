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Красное сияние и две галактики: украинские полярники показали уникальные фото из Антарктики

11:54 20.10.2026 Вт
3 мин
aimg Ирина Костенко
Красное сияние и две галактики: украинские полярники показали уникальные фото из Антарктики Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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В ночном небе вблизи станции "Академик Вернадский" в Антарктике украинские полярники зафиксировали невероятное красноватое полярное сияние, а также две соседние галактики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную публикацию пресс-службы Национального антарктического научного центра (НАНЦ) и Universe Space Tech в Facebook.

От чего зависит цвет полярного сияния

В НАНЦ рассказали, что обычно полярное сияние люди представляют зеленым.

Однако на самом деле оно может приобретать разные цвета.

Это зависит от того:

  • какие атомы и молекулы газов в атмосфере Земли излучают свет;
  • на какой высоте это происходит.
Червонувате полярне сяйво поблизу станції "Академік Вернадський" (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
Красноватое полярное сияние возле станции "Академик Вернадский" (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Когда появляется красноватое полярное сияние

Специалисты объяснили, что когда высокоэнергетические заряженные частицы солнечного ветра попадают в верхние слои атмосферы, они:

  • ионизируют атомы и молекулы разных газов;
  • заставляют их излучать свет разных цветов.

"Красные и зеленые оттенки преимущественно связаны с излучением именно кислорода", - сообщили в НАНЦ.

Уточняется, что на высотах более 200 км атомарный кислород часто создает именно красное свечение, тогда как ниже - уже зеленое.

Красные и зеленые оттенки связаны преимущественно с излучением кислорода (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
Красные и зеленые оттенки связаны преимущественно с излучением кислорода (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Какие галактики удалось увидеть полярникам

На фотографиях, сделанных с острова Галиндез в Западной Антарктике метеорологом-озонометристом Сергеем Якущенко, можно увидеть не только красное полярное сияние, но и две соседние галактики:

  • Большое Магелланово Облако;
  • Малое Магелланово Облако.
Большое и Малое Магеллановые Облака (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
Большое и Малое Магеллановы Облака (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Если присмотреться к фото невооруженным глазом, они похожи на два размытых светлых туманных пятна среди звезд.

"На этих кадрах соединились явления совершенно разных масштабов. Полярное сияние возникает за сотни километров над Землей, а свет Магеллановых Облаков преодолевал космическое пространство сотни тысяч лет, прежде чем попасть в объектив камеры", - подчеркивается в публикации.

Соседние галактики похожи на размытые светлые туманные пятна среди звезд (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
Соседние галактики похожи на размытые светлые туманные пятна среди звезд (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Как далеко от Земли расположены эти галактики

Эксперты сообщили, что Большое и Малое Магеллановы Облака - это карликовые галактики, которые являются спутниками нашего Млечного Пути:

  • Большое Магелланово Облако расположено примерно в 160 тысячах световых лет от Земли;
  • Малое Магелланово Облако - в 200 тысячах световых лет.

"Обе можно наблюдать невооруженным глазом в Южном полушарии при благоприятных условиях", - уточнили в НАНЦ.

Напомним, ранее мы рассказывали, что украинское научно-исследовательское судно "Ноосфера" начало шестой антарктический сезон. В рамках миссии запланировано расширение географии исследований и международного сотрудничества.

Кроме того, мы объясняли, как собирают команду для "Академика Вернадского" и что украинские полярники исследуют в Антарктике.

Читайте также об украинской инициативе - где в Антарктике и зачем создали уникальную заповедную зону.

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