ua en ru
Вт, 19 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Самая бессмысленная добавка в мире, которую вам "впаривают" на каждом углу

Вторник 19 августа 2025 12:20
UA EN RU
Самая бессмысленная добавка в мире, которую вам "впаривают" на каждом углу Фото: Надо ли принимать коллаген в добавках (Freepik)
Автор: Людмила Жукова, Ірина Сандул

Коллаген сегодня можно найти почти везде: в баночках на полках аптек, в спортивных магазинах, в составе батончиков или даже напитков. Его активно рекламируют как "волшебное средство" для красоты кожи, здоровья суставов и молодости.

Но действительно ли эта добавка настолько эффективна, как нам обещают производители, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Instagram химика Глеба Репича.

Работает ли вообще коллаген?

Эксперт отмечает, что большинство научных статей, которые якобы подтверждают действенность коллагена, спонсированы именно компаниями, которые его производят. Это ставит под сомнение объективность результатов. Даже в тех исследованиях, которые демонстрируют положительный эффект, показатели оказываются очень скромными и не дают оснований считать коллаген панацеей.

Коллаген - это белок, который образует основу нашей кожи, костей и соединительной ткани.

Но когда мы употребляем его в виде порошка или капсул, организм расщепляет его на аминокислоты, и он уже не работает как "готовый строительный материал" для морщин или суставов. Фактически, эффект от коллагена ничем не отличается от обычного употребления белковых продуктов: мяса, рыбы или бобовых.

Несмотря на это, маркетинг сделал из коллагена настоящий тренд. Его называют "обязательным" для тех, кто хочет выглядеть моложе, и продают за немалые деньги. Но доказательств, что коллаген в капсулах или порошках действительно возвращает упругость коже или помогает суставам, пока нет.

Не ведитесь на громкие обещания

Эксперты советуют не поддаваться на громкие обещания и помнить: лучший способ сохранить здоровую кожу и суставы - это сбалансированное питание, регулярная физическая активность, достаточное количество воды и отсутствие вредных привычек.

Коллаген как добавка, безусловно, не является вредным, но и ожидать от него чудес - тоже не стоит.

Вас может заинтересовать

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коллаген Здоровье
Новости
Гарантии безопасности для Украины уже несколько месяцев разрабатывают 30 стран, - Рютте
Гарантии безопасности для Украины уже несколько месяцев разрабатывают 30 стран, - Рютте
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия