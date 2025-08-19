Самая бессмысленная добавка в мире, которую вам "впаривают" на каждом углу

Коллаген сегодня можно найти почти везде: в баночках на полках аптек, в спортивных магазинах, в составе батончиков или даже напитков. Его активно рекламируют как "волшебное средство" для красоты кожи, здоровья суставов и молодости.

Но действительно ли эта добавка настолько эффективна, как нам обещают производители, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Instagram химика Глеба Репича.

Работает ли вообще коллаген?

Эксперт отмечает, что большинство научных статей, которые якобы подтверждают действенность коллагена, спонсированы именно компаниями, которые его производят. Это ставит под сомнение объективность результатов. Даже в тех исследованиях, которые демонстрируют положительный эффект, показатели оказываются очень скромными и не дают оснований считать коллаген панацеей.

Коллаген - это белок, который образует основу нашей кожи, костей и соединительной ткани.

Но когда мы употребляем его в виде порошка или капсул, организм расщепляет его на аминокислоты, и он уже не работает как "готовый строительный материал" для морщин или суставов. Фактически, эффект от коллагена ничем не отличается от обычного употребления белковых продуктов: мяса, рыбы или бобовых.

Несмотря на это, маркетинг сделал из коллагена настоящий тренд. Его называют "обязательным" для тех, кто хочет выглядеть моложе, и продают за немалые деньги. Но доказательств, что коллаген в капсулах или порошках действительно возвращает упругость коже или помогает суставам, пока нет.

Не ведитесь на громкие обещания

Эксперты советуют не поддаваться на громкие обещания и помнить: лучший способ сохранить здоровую кожу и суставы - это сбалансированное питание, регулярная физическая активность, достаточное количество воды и отсутствие вредных привычек.

Коллаген как добавка, безусловно, не является вредным, но и ожидать от него чудес - тоже не стоит.