Навроцкий заявил, что Польша оказывает помощь украинским беженцам последний год

Президент Польши Кароль Навроцкий утверждает, что подписал закон о помощи украинским беженцам в последний раз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kresy.pl.
Навроцкий подчеркнул, что поддержка украинского меньшинства должна сочетать ответственность с принципом равного отношения ко всем национальным меньшинствам.
"Я не хочу быть президентом хаоса, поэтому подписал вторую версию закона о помощи украинцам, но сделал это в последний раз", - сказал он.
В то же время польский президент обратил внимание на необходимость упорядочения системы поддержки.
"Украинцы должны быть трактованы как любое другое национальное меньшинство", - подчеркнул он.
Навроцкий пояснил, что первоначальная версия закона, которая поступила на его подпись, содержала положение о предоставлении помощи 800+ украинцам, которые не работают в Польше, что он признал неприемлемым.
"Это было несправедливое решение в отношении поляков", - отметил президент Польши.
Напомним, в сентябре президент Польши Кароль Навроцкий подписал новый закон о помощи украинским беженцам, который продлевает их легальный статус до марта 2026 года.
Новый закон был разработан после того, как Навроцкий наложил вето на поправки к закону о так называемой помощи 800+ для украинцев.
Новый акт определяет, что право на выплаты будет зависеть от ряда условий. В частности, помощь сохранят те, кто официально работает или чьи дети учатся в польских школах. Исключение сделано для людей с инвалидностью.
Кроме того, чтобы претендовать на выплаты, иностранцы должны получать не менее 50% от минимальной заработной платы в Польше.
Как уточняется, польские органы ежемесячно будут проверять, трудоустроен ли получатель. Если украинец не работает, выплата 800+ для него будет прекращена. Также будет учитываться факт возможного выезда за пределы Польши.
Закон предусматривает и изменения в сфере здравоохранения. Для взрослых граждан Украины вводятся ограничения на доступ к ряду медицинских услуг, среди которых реабилитация, стоматологическое лечение и часть медикаментозной терапии.