Навроцький заявив, що Польща надає допомогу українським біженцям останній рік

Президент Польщі Кароль Навроцький стверджує, що підписав закон про допомогу українським біженцям востаннє.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kresy.pl.
Навроцький підкреслив, що підтримка української меншини повинна поєднувати відповідальність із принципом рівного ставлення до всіх національних меншин.
"Я не хочу бути президентом хаосу, тому підписав другу версію закону про допомогу українцям, але зробив це востаннє", - сказав він.
Водночас польський президент звернув увагу на необхідність впорядкування системи підтримки.
"Українці повинні бути трактовані як будь-яка інша національна меншина", - наголосив він.
Навроцький пояснив, що первинна версія закону, яка надійшла на його підпис, містила положення про надання допомоги 800+ українцям, які не працюють у Польщі, що він визнав неприйнятним.
"Це було несправедливе рішення щодо поляків", - зазначив президент Польщі.
Нагадаємо, у вересні президент Польщі Кароль Навроцький підписав новий закон про допомогу українським біженцям, який продовжує їхній легальний статус до березня 2026 року.
Новий закон було розроблено після того, як Навроцький наклав вето на поправки до закону про так звану допомогу 800+ для українців.
Новий акт визначає, що право на виплати залежатиме від низки умов. Зокрема, допомогу збережуть ті, хто офіційно працює або чиї діти навчаються в польських школах. Виняток зроблено для людей з інвалідністю.
Крім того, щоб претендувати на виплати, іноземці мають отримувати щонайменше 50% від мінімальної заробітної плати в Польщі.
Як уточнюється, польські органи щомісяця перевірятимуть, чи працевлаштований одержувач. Якщо українець не працює, виплата 800+ для нього буде припинена. Також враховуватиметься факт можливого виїзду за межі Польщі.
Закон передбачає і зміни у сфері охорони здоров'я. Для дорослих громадян України вводяться обмеження на доступ до низки медичних послуг, серед яких реабілітація, стоматологічне лікування та частина медикаментозної терапії.