Навроцький заявив, що Польща надає допомогу українським біженцям останній рік

Допомога українцям у Польщі

Нагадаємо, у вересні президент Польщі Кароль Навроцький підписав новий закон про допомогу українським біженцям, який продовжує їхній легальний статус до березня 2026 року.

Новий закон було розроблено після того, як Навроцький наклав вето на поправки до закону про так звану допомогу 800+ для українців.

Новий акт визначає, що право на виплати залежатиме від низки умов. Зокрема, допомогу збережуть ті, хто офіційно працює або чиї діти навчаються в польських школах. Виняток зроблено для людей з інвалідністю.

Крім того, щоб претендувати на виплати, іноземці мають отримувати щонайменше 50% від мінімальної заробітної плати в Польщі.

Як уточнюється, польські органи щомісяця перевірятимуть, чи працевлаштований одержувач. Якщо українець не працює, виплата 800+ для нього буде припинена. Також враховуватиметься факт можливого виїзду за межі Польщі.

Закон передбачає і зміни у сфері охорони здоров'я. Для дорослих громадян України вводяться обмеження на доступ до низки медичних послуг, серед яких реабілітація, стоматологічне лікування та частина медикаментозної терапії.