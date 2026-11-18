Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание Rzeczpospolita .

Как отмечает издание, презент передали еще 14 июня, когда Кароль Навроцкий посетил Вашингтон по случаю 250-летия подписания Декларации независимости США и 80-летия Трампа.

Об этом необычном подарке не знали даже в польском МИДе и посольстве в Вашингтоне.

Перед визитом в Канцелярии президента Польши анонсировали два подарка - официальный и личный.

Официально от имени польского народа Трампу передали мраморную табличку в честь Тадеуша Костюшко и Казимира Пуласского, которую установят на предстоящей триумфальной арке в Вашингтоне.

В то же время второй, личный подарок держали в строжайшей тайне даже от большинства работников Канцелярии президента.

По данным журналистов TVN24+, некоторые чиновники узнали о кресле с янтарем и американской символикой только тогда, когда его фото стало распространяться по сети.

Фото: дубовое кресло, инкрустированное янтарем, которое Навроцкий подарил Трампу (Якуб Шимчук/KPRP)

Сотрудники польского посольства в Вашингтоне, которые отвечали за логистику делегации, тоже были не в курсе.

Источник, близкий к руководству МИДа, рассказал, что дипломаты лишь слышали о перевозке какого-то большого предмета - среди них даже ходили слухи о "золотом троне".

Автором мебели является известный мастер янтаря из Сопота Луциан Мирта. История этого изделия оказалась неожиданной.

В 2018 году Мирта подарил похожее дубовое кресло с янтарем тогдашнему президенту Анджею Дуди к 100-летию независимости Польши.

Тогда у художника через юридическую фирму заказали второе подобное кресло для Трампа во время его первого президентского срока, но подарок так и не передали, и изделие осталось у мастера.

Перед июньским визитом Навроцкого в США с художником снова связались и он согласился отдать кресло за возмещение минимальных затрат, точную сумму которых не раскрывают.

Руководитель президентского управления международной политики Марцин Пшидач подтвердил передачу кресла.

По его словам, подарок произвел на американскую сторону сильное впечатление и продемонстрировал мастерство польских ремесленников. Однако чиновник не смог объяснить, почему презент скрывали, и не назвал его стоимость.

Бывшие работники польской президентской канцелярии отмечают, что не вспоминают случаи, когда бы глава государства делал такие ценные подарки тайно.

По правилам дипломатического протокола, информация о подобных презентах должна быть публичной и должным образом документированной.

Кроме того, в США действует строгий Закон об иностранных подарках.

Президент обязан отчитываться обо всех полученных от иностранных лидеров вещах, которые вносятся в специальный реестр и оцениваются. Если Дональд Трамп захочет оставить янтарное кресло себе, ему придется выкупить его у государства.

Журналисты уже направили запросы в Белый дом и Канцелярию президента Польши, чтобы выяснить стоимость кресла и внесли ли его в американский реестр подарков, однако ответа пока не получили.