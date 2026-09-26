У Навроцкого обвинили Туска в спекуляциях на теме РФ ради политических баллов

У президента Польши Кароля Навроцкого раскритиковали премьер-министра Дональда Туска из-за его заявлений о возможной угрозе со стороны России. Представитель президентской администрации заявил, что глава правительства использует тему РФ в политических целях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polstat News.

Как сообщает издание, представитель Канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Туск должен более ответственно относиться к своим публичным заявлениям по России.

Как известно, польский премьер неоднократно говорил о возможности российской атаки на территорию НАТО и необходимости подготовки к такому сценарию. В то же время Туск отмечал, что пока нет признаков подготовки России к полномасштабному вторжению в Польшу.

В команде Навроцкого заявили, что политики не должны использовать опасения общества по отношению к России для достижения политических целей.

"Нельзя спекулировать на страхах поляков и использовать Россию для получения политических баллов", – заявил представитель президента.

Радослав Сикорский также обвинен

Следует отметить, что кроме Туска у Навроцого недовольны и подобными заявлениями по поводу угрозы РФ со стороны главы МИД Радослава Сикорского. Марцин Пшидач обвинил политиков в использовании вопросов безопасности во внутренних политических спорах.

"Я боюсь, что господин министр Сикорский и господин премьер-министр Туск начинают играть по этой теме безопасности, чтобы привлечь внимание к себе, а не к проблемам", - отметил он.

"Я лишь предостерегаю господина премьер-министра от желания использовать эту ситуацию для своих целей, потому что если он переборщит, то люди в какой-то момент станут равнодушными и, действительно, когда появится угроза, они либо не среагируют, либо проигнорируют предупреждение премьер-министра", – добавил чиновник.