Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання Rzeczpospolita .

Як зазначає видання, презент передали ще 14 червня, коли Кароль Навроцький відвідав Вашингтон з нагоди 250-річчя підписання Декларації незалежності США та 80-річчя Трампа.

Про цей незвичний подарунок не знали навіть у польському МЗС та посольстві у Вашингтоні.

Перед візитом у Канцелярії президента Польщі анонсували два подарунки - офіційний та особистий.

Офіційно від імені польського народу Трампу передали мармурову табличку на честь Тадеуша Костюшка та Казимира Пуласького, яку встановлять на майбутній тріумфальній арці у Вашингтоні.

Водночас другий, особистий подарунок тримали в суворій таємниці навіть від більшості працівників Канцелярії президента.

За даними журналістів TVN24+, деякі посадовці дізналися про крісло з бурштином та американською символікою лише тоді, коли його фото почало ширитися мережею.

Фото: дубове крісло, інкрустоване бурштином, яке Навроцький подарував Трампу (Якуб Шимчук/KPRP)

Співробітники польського посольства у Вашингтоні, які відповідали за логістику делегації, також були не в курсі.

Джерело, близьке до керівництва МЗС, розповіло, що дипломати лише чули про перевезення якогось великого предмета - серед них навіть ходили чутки про "золотий трон".

Автором меблів є відомий майстер бурштину із Сопота Луціан Мірта. Історія цього виробу виявилася несподіваною.

У 2018 році Мірта подарував схоже дубове крісло з бурштином тодішньому президенту Анджею Дуді до 100-річчя незалежності Польщі.

Тоді ж у художника через юридичну фірму замовили друге подібне крісло для Трампа під час його першого президентського терміну, але подарунок так і не передали, і виріб залишився у майстра.

Перед червневим візитом Навроцького до США з художником знову зв'язалися, і він погодився віддати крісло за відшкодування мінімальних витрат, точну суму яких не розкривають.

Керівник президентського Управління міжнародної політики Марцін Пшидач підтвердив передачу крісла.

За його словами, подарунок справив на американську сторону сильне враження та продемонстрував майстерність польських ремісників. Проте посадовець не зміг пояснити, чому презент приховували, і не назвав його вартість.

Колишні працівники польської президентської канцелярії зазначають, що не пригадують випадків, коли б глава держави робив такі коштовні подарунки таємно.

За правилами дипломатичного протоколу, інформація про подібні презенти має бути публічною та належним чином задокументованою.

Крім того, у США діє суворий Закон про іноземні подарунки.

Президент зобов'язаний звітувати про всі отримані від іноземних лідерів речі, які вносять до спеціального реєстру та оцінюють. Якщо Дональд Трамп захоче залишити бурштинове крісло собі, він муситиме викупити його у держави.

Журналісти вже направили запити до Білого дому та Канцелярії президента Польщі, щоб з'ясувати вартість крісла та чи внесли його в американський реєстр подарунків, проте відповіді поки не отримали.