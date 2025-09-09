ua en ru
Навроцкий предупредил, что Путин готов вторгнуться в другие страны

Польша, Вторник 09 сентября 2025 17:05
Навроцкий предупредил, что Путин готов вторгнуться в другие страны Фото: президент Польши Кароль Навроцкий (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российский диктатор Владимир Путин готов к вторжению в другие страны. Поэтому Польша развивает свои вооруженные силы.

Об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александером Стуббом, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Мы не доверяем добрым намерениям Владимира Путина. Конечно, ожидая долгосрочного мира, который необходим нашим регионам, мы считаем, что Владимир Путин также готов вторгнуться в другие страны", - сказал Навроцкий.

Именно поэтому, по его словам, Польша развивает свои вооруженные силы.

"Мы развиваем наше партнерство и наши союзнические отношения", - добавил польский президент, не уточняя никаких конкретных мер.

В свою очередь Стубб рассказал, что он регулярно общался с президентом США Дональдом Трампом в течение последних месяцев, поскольку европейские государства настаивают на прекращении войны в Украине.

"Мы пытаемся объяснить, что Путину нельзя доверять, что Путин использует свою обычную тактику промедления", - отметил президент Финляндии.

В Европе предупреждают о планах Путина

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил, что империалистические планы российского диктатора Владимира Путина не ограничиваются Украиной, а лишь начинаются с нее.

Мерц также заявлял, что Путин, "возможно, самый серьезный военный преступник нашего времени".

В то же время президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что российский диктатор Владимир Путин - хищник. Он не остановится на Украине и уже атакует европейские страны.

Владимир Путин Российская Федерация Польша Кароль Навроцкий
