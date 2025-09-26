RU

Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Навроцкий подписал новый закон о помощи украинцам в Польше

Фото: президент Польши Кароль Навроцкий (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал новый закон о помощи украинским беженцам, который продлевает их легальный статус до марта 2026 года.

Об этом рассказал глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF FM.

По его словам, Навроцкий подписал три закона, среди которых и принятый недавно парламентом закон о помощи украинцам.

Богуцкий добавил, что польский президент больше не подпишет ни одного другого закона о помощи гражданам Украины.

"Мы должны перейти к нормальным правилам в отношении граждан Украины. Правительство имеет на это полгода. Президент сегодня посылает очень четкий сигнал - конец с преференциями, с особыми условиями. Эти вопросы нужно решать на основе общих правил, которые касаются всех", - отметил он.

По словам Богуцкого, в новом законе перечислены конкретные льготы, на которые украинцы, которые не работают в Польше, не будут иметь права. Среди них реабилитация, программы борьбы с наркотиками, программы здравоохранения, приобретение рецептурных лекарств и многие другие льготы.

Он отметил, что "закон не идеален", а президентский проект предлагает лучшие решения, которые "еще плотнее запечатают систему".

Глава канцелярии президента Польши добавил, что в понедельник председателю Сейма будет подано два законодательных предложения. Одно из них касается "продления срока, после которого иностранцы, включая украинцев, смогут подавать заявления на получение польского гражданства.

 

Новый закон о помощи украинцам в Польше

Напомним, 13 сентября польский Сейм принял закон, который регулирует выплаты украинцам в Польше и продолжает их легальный статус до марта 2026 года.

Документ был разработан после того, как президент Кароль Навроцкий наложил вето на поправки к закону о так называемой помощи 800+ для украинцев.

Новый акт определяет, что право на выплаты будет зависеть от ряда условий. В частности, помощь сохранят те, кто официально работает или чьи дети учатся в польских школах. Исключение сделано для людей с инвалидностью.

Кроме того, чтобы претендовать на выплаты, иностранцы должны получать не менее 50% от минимальной заработной платы в Польше.

Как уточняется, польские органы ежемесячно будут проверять, трудоустроен ли получатель. Если украинец не работает, выплата 800+ для него будет прекращена. Также будет учитываться факт возможного выезда за пределы Польши.

Закон предусматривает и изменения в сфере здравоохранения. Для взрослых граждан Украины вводятся ограничения на доступ к ряду медицинских услуг, среди которых реабилитация, стоматологическое лечение и часть медикаментозной терапии.

Отдельным положением закреплено продление легального статуса пребывания украинцев в Польше до 4 марта 2026 года, что соответствует сроку действия решения Совета ЕС.

Ранее действующие нормы гарантировали временную защиту только до конца сентября 2025 года. После этой даты возникли бы проблемы с легальным трудоустройством и пребыванием, однако новый закон позволяет избежать правового вакуума.

ПольшаПомощь УкраинеВойна в УкраинеВыплатыКароль Навроцкий