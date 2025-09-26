Навроцкий подписал новый закон о помощи украинцам в Польше

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал новый закон о помощи украинским беженцам, который продлевает их легальный статус до марта 2026 года.
Об этом рассказал глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF FM.
По его словам, Навроцкий подписал три закона, среди которых и принятый недавно парламентом закон о помощи украинцам.
Богуцкий добавил, что польский президент больше не подпишет ни одного другого закона о помощи гражданам Украины.
"Мы должны перейти к нормальным правилам в отношении граждан Украины. Правительство имеет на это полгода. Президент сегодня посылает очень четкий сигнал - конец с преференциями, с особыми условиями. Эти вопросы нужно решать на основе общих правил, которые касаются всех", - отметил он.
По словам Богуцкого, в новом законе перечислены конкретные льготы, на которые украинцы, которые не работают в Польше, не будут иметь права. Среди них реабилитация, программы борьбы с наркотиками, программы здравоохранения, приобретение рецептурных лекарств и многие другие льготы.
Он отметил, что "закон не идеален", а президентский проект предлагает лучшие решения, которые "еще плотнее запечатают систему".
Глава канцелярии президента Польши добавил, что в понедельник председателю Сейма будет подано два законодательных предложения. Одно из них касается "продления срока, после которого иностранцы, включая украинцев, смогут подавать заявления на получение польского гражданства.
Напомним, 13 сентября польский Сейм принял закон, который регулирует выплаты украинцам в Польше и продолжает их легальный статус до марта 2026 года.
Документ был разработан после того, как президент Кароль Навроцкий наложил вето на поправки к закону о так называемой помощи 800+ для украинцев.
Новый акт определяет, что право на выплаты будет зависеть от ряда условий. В частности, помощь сохранят те, кто официально работает или чьи дети учатся в польских школах. Исключение сделано для людей с инвалидностью.
Кроме того, чтобы претендовать на выплаты, иностранцы должны получать не менее 50% от минимальной заработной платы в Польше.
Как уточняется, польские органы ежемесячно будут проверять, трудоустроен ли получатель. Если украинец не работает, выплата 800+ для него будет прекращена. Также будет учитываться факт возможного выезда за пределы Польши.
Закон предусматривает и изменения в сфере здравоохранения. Для взрослых граждан Украины вводятся ограничения на доступ к ряду медицинских услуг, среди которых реабилитация, стоматологическое лечение и часть медикаментозной терапии.
Отдельным положением закреплено продление легального статуса пребывания украинцев в Польше до 4 марта 2026 года, что соответствует сроку действия решения Совета ЕС.
Ранее действующие нормы гарантировали временную защиту только до конца сентября 2025 года. После этой даты возникли бы проблемы с легальным трудоустройством и пребыванием, однако новый закон позволяет избежать правового вакуума.