Навроцький підписав новий закон про допомогу українцям у Польщі

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав новий закон про допомогу українським біженцям, який продовжує їхній легальний статус до березня 2026 року.
Про це розповів глава канцелярії президента Польщі Збігнєв Богуцький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF FM.
За його словами, Навроцький підписав три закони, серед яких і ухвалений нещодавно парламентом закон про допомогу українцям.
Богуцький додав, що польський президент більше не підпише жодного іншого закону про допомогу громадянам України.
"Ми повинні перейти до нормальних правил щодо громадян України. Уряд має на це пів року. Президент сьогодні надсилає дуже чіткий сигнал - кінець з преференціями, з особливими умовами. Ці питання потрібно вирішувати на основі загальних правил, які стосуються всіх", - зазначив він.
За словами Богуцького, у новому законі перераховано конкретні пільги, на які українці, які не працюють у Польщі, не матимуть права. Серед них реабілітація, програми боротьби з наркотиками, програми охорони здоров’я, придбання рецептурних ліків та багато інших пільг.
Він зазначив, що "закон не ідеальний", а президентський проєкт пропонує кращі рішення, які "ще щільніше запечатують систему".
Глава канцелярії президента Польщі додав, що в понеділок голові Сейму буде подано дві законодавчі пропозиції. Одна з них стосується "продовження терміну, після якого іноземці, включаючи українців, зможуть подавати заяви на отримання польського громадянства.
Нагадаємо, 13 вересня польський Сейм ухвалив закон, який регулює виплати українцям у Польщі та продовжує їхній легальний статус до березня 2026 року.
Документ було розроблено після того, як президент Кароль Навроцький наклав вето на поправки до закону про так звану допомогу 800+ для українців.
Новий акт визначає, що право на виплати залежатиме від низки умов. Зокрема, допомогу збережуть ті, хто офіційно працює або чиї діти навчаються в польських школах. Виняток зроблено для людей з інвалідністю.
Крім того, щоб претендувати на виплати, іноземці мають отримувати щонайменше 50% від мінімальної заробітної плати в Польщі.
Як уточнюється, польські органи щомісяця перевірятимуть, чи працевлаштований одержувач. Якщо українець не працює, виплата 800+ для нього буде припинена. Також враховуватиметься факт можливого виїзду за межі Польщі.
Закон передбачає і зміни у сфері охорони здоров'я. Для дорослих громадян України вводяться обмеження на доступ до низки медичних послуг, серед яких реабілітація, стоматологічне лікування та частина медикаментозної терапії.
Окремим положенням закріплено продовження легального статусу перебування українців у Польщі до 4 березня 2026 року, що відповідає терміну дії рішення Ради ЄС.
Раніше чинні норми гарантували тимчасовий захист лише до кінця вересня 2025 року. Після цієї дати виникли б проблеми з легальним працевлаштуванням і перебуванням, однак новий закон дає змогу уникнути правового вакууму.