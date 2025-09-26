Навроцький підписав новий закон про допомогу українцям у Польщі

За його словами, Навроцький підписав три закони, серед яких і ухвалений нещодавно парламентом закон про допомогу українцям.

Богуцький додав, що польський президент більше не підпише жодного іншого закону про допомогу громадянам України.

"Ми повинні перейти до нормальних правил щодо громадян України. Уряд має на це пів року. Президент сьогодні надсилає дуже чіткий сигнал - кінець з преференціями, з особливими умовами. Ці питання потрібно вирішувати на основі загальних правил, які стосуються всіх", - зазначив він.

За словами Богуцького, у новому законі перераховано конкретні пільги, на які українці, які не працюють у Польщі, не матимуть права. Серед них реабілітація, програми боротьби з наркотиками, програми охорони здоров’я, придбання рецептурних ліків та багато інших пільг.

Він зазначив, що "закон не ідеальний", а президентський проєкт пропонує кращі рішення, які "ще щільніше запечатують систему".

Глава канцелярії президента Польщі додав, що в понеділок голові Сейму буде подано дві законодавчі пропозиції. Одна з них стосується "продовження терміну, після якого іноземці, включаючи українців, зможуть подавати заяви на отримання польського громадянства.