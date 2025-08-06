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Навроцкий в первый день на посту президента Польши анонсировал изменение Конституции

Польша, Среда 06 августа 2025 17:39
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Навроцкий в первый день на посту президента Польши анонсировал изменение Конституции Фото: президент Польши Кароль Навроцкий (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Кароль Навроцкий, который сегодня официально стал президентом Польши, объявил о создании Совета по вопросам изменения государственного устройства при президентском дворце и работу над новой Конституцией страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Onet.

"Я считаю, что новая Конституция будет готова к принятию в 2030 году. Это путь, по которому надо идти, и поляки хотят восстановления государственной системы, - сказал Навроцкий.

Он добавил, что пригласит в Совет по вопросам изменения государственного устройства представителей всех политических кругов, ученых, тех людей, которым близка забота о польском государстве и его правовой системе.

"Я с благодарностью смотрю на создателей Конституции 1997 года, охранником которой я есть и буду", - заявил президент Польши, подчеркнув, что это "Конституция, которая является действующей".

Навроцкий подчеркнул, что сегодня, после почти 30 лет, Польша находится в совершенно новой социальной и геополитической ситуации.

"В последнее время произошло так много споров о полномочиях, польская Конституция нарушается так регулярно, что мы, как политический класс, должны начать работать над решениями для новой Конституции, которая будет готова к принятию, я надеюсь и верю, в 2030 году", - добавил он.

По словам нового президента Польши, граждане нуждаются в четких, прозрачных принципах сотрудничества между политиками, обеспечения интересов суверенитета, безопасности польского государства, и нужно это делать уже сейчас, начиная с 2025 года, чтобы быть готовыми самое позднее в 2030 году.

Навроцкий официально стал президентом Польши

Напомним, сегодня, 6 августа, Кароль Навроцкий принял присягу. Он официально стал президентом Польши, заменив на посту Анджея Дуду.

Кандидат от "Права и справедливости" одержал победу во втором туре президентских выборов в Польше, набрав чуть более 51% голосов. Его соперник, либерал Рафал Тшасковский, уступил с результатом более 48%.

Позиция Навроцкого в отношении Украины вызывает неоднозначную реакцию. Он выступает за военную помощь Киеву, но настаивает на предварительном решении исторических вопросов, в частности относительно Волынской трагедии.

Также он не поддерживает вступление Украины в НАТО или ЕС до "полного выяснения исторической правды".

В своих предвыборных обещаниях он подписал декларацию из восьми пунктов. Среди них несколько касались украинских вопросов: не позволять отправку польских солдат на территорию Украины; не подписывать закон о ратификации вступления Украины в НАТО.

Добавим, Навроцкий планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако дата встречи пока неизвестна.

В то же время 31 июля лидеры провели первый телефонный разговор с момента победы Навроцкого на выборах.

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Польша Конституция Кароль Навроцкий
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