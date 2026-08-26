ua en ru
Ср, 26 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Навроцкий направил письмо Зеленскому: в Варшаве раскрыли его содержание

12:09 26.08.2026 Ср
2 мин
Навроцкий поздравил Зеленского, но напомнил о спорном вопросе
aimg Анастасия Никончук
Навроцкий направил письмо Зеленскому: в Варшаве раскрыли его содержание Фото: Кароль Навроцкий (GettyImages)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Президент Польши Кароль Навроцкий поздравил Владимира Зеленского с Днем Независимости Украины и пожелал стране победы в войне с Россией. Вместе с тем в своем послании польский лидер затронул вопросы, которые остаются источником напряженности между двумя государствами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию RMF24.

О чем написал Навроцкий

Содержание письма раскрыл руководитель Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марцин Пшидач. По его словам, Навроцкий пожелал Украине победы в войне против России, однако одновременно отметил наличие между странами ряда напряженных вопросов, которые Варшава хотела бы постепенно урегулировать.

Речь, в частности, идет об исторической тематике, которая остается одним из спорных вопросов в отношениях Украины и Польши. Польская сторона считает ее важной основой для дальнейшего развития двусторонних отношений.

Варшава сделала акцент на истории

Пшидач подчеркнул, что Польша заинтересована в добрососедских отношениях с Украиной. При этом он отметил необходимость их построения на определенных фундаментальных принципах.

"Самое важное то, что Польша заинтересована в добрососедских отношениях. Они должны основываться на определенных фундаментальных принципах, и одним из таких принципов является, в частности, историческая правда", - сказал Пшидач.

Таким образом, в поздравительном письме Навроцкий не ограничился пожеланиями Украине победы и затронул существующие между Киевом и Варшавой разногласия.

Ранее Зеленский публиковал поздравления от иностранных политиков по случаю Дня Независимости Украины. В частности, среди них было обращение премьер-министра Польши Дональда Туска. Письма от Навроцкого среди опубликованных поздравлений не было.

Напоминаем, что президент США Дональд Трамп поздравил Украину с 35-й годовщиной Независимости, отметив стойкость украинского народа и подчеркнув важность нынешнего момента для достижения долгосрочного мира. Письмо от американского лидера показал Владимир Зеленский в социальных сетях.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Польша День независимости Украины Кароль Навроцкий
Новости
Илон Маск получил орден Свободы от Зеленского
Илон Маск получил орден Свободы от Зеленского
Аналитика
Вакансия номер один. Кто может стать послом Украины в США и какие вызовы его ждут
Роман Кот, Милан Лелич Вакансия номер один. Кто может стать послом Украины в США и какие вызовы его ждут