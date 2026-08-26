Навроцкий направил письмо Зеленскому: в Варшаве раскрыли его содержание
Президент Польши Кароль Навроцкий поздравил Владимира Зеленского с Днем Независимости Украины и пожелал стране победы в войне с Россией. Вместе с тем в своем послании польский лидер затронул вопросы, которые остаются источником напряженности между двумя государствами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию RMF24.
О чем написал Навроцкий
Содержание письма раскрыл руководитель Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марцин Пшидач. По его словам, Навроцкий пожелал Украине победы в войне против России, однако одновременно отметил наличие между странами ряда напряженных вопросов, которые Варшава хотела бы постепенно урегулировать.
Речь, в частности, идет об исторической тематике, которая остается одним из спорных вопросов в отношениях Украины и Польши. Польская сторона считает ее важной основой для дальнейшего развития двусторонних отношений.
Варшава сделала акцент на истории
Пшидач подчеркнул, что Польша заинтересована в добрососедских отношениях с Украиной. При этом он отметил необходимость их построения на определенных фундаментальных принципах.
"Самое важное то, что Польша заинтересована в добрососедских отношениях. Они должны основываться на определенных фундаментальных принципах, и одним из таких принципов является, в частности, историческая правда", - сказал Пшидач.
Таким образом, в поздравительном письме Навроцкий не ограничился пожеланиями Украине победы и затронул существующие между Киевом и Варшавой разногласия.
Ранее Зеленский публиковал поздравления от иностранных политиков по случаю Дня Независимости Украины. В частности, среди них было обращение премьер-министра Польши Дональда Туска. Письма от Навроцкого среди опубликованных поздравлений не было.
Напоминаем, что президент США Дональд Трамп поздравил Украину с 35-й годовщиной Независимости, отметив стойкость украинского народа и подчеркнув важность нынешнего момента для достижения долгосрочного мира. Письмо от американского лидера показал Владимир Зеленский в социальных сетях.