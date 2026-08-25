Трамп поздравил Украину с Днем Независимости и призвал к миру: Зеленский показал письмо

Президент США Дональд Трамп поздравил украинцев с 35-й годовщиной Независимости, отметив стойкость народа и призвав использовать текущий момент для достижения длительного мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Украины Владимира Зеленского в соцсети X.

Американский лидер напомнил о 35 годах дипломатических отношений между государствами и заверил в непреклонной поддержке суверенного и преуспевающего будущего Украины.

"От имени Американского народа поздравляю Вас и граждан Украины с Днем Независимости. 24 августа - это день, когда мы отмечаем нашу крепкую дружбу, основывающуюся на 35 годах дипломатических отношений, - связь, которая только укрепилась с момента обретения Украиной независимости. Благодаря мужественным, смелым и талантливым людям вы построили великую страну", - говорится в письме Трампа.

Также американский лидер подчеркнул, что США "восхищаются вашей стойкостью, чествуют ваши жертвы", а также сохраняют уверенность в будущем Украины как суверенного, преуспевающего государства.

Отдельное внимание в своем обращении Трамп уделил перспективе завершения войны и установления крепкого мира.

"Воспользуемся этим моментом, чтобы завершить конфликт и построить крепкий, продолжительный мир, который раскроет огромный потенциал Украины для будущих поколений", - написал он.

Реакция Зеленского на письмо

Президент Украины поблагодарил американского коллегу и весь народ США за приветствие и поддержку. Письмо из Белого дома Зеленский сравнил с работой ПВО.

"Эти слова, подобно звуку пуска Patriot PAC-3, поднимают наш дух и дают надежду на то, что жизнь удастся оградить от жестоких атак России, а достойного мира удастся достичь", - написал глава государства.