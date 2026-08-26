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Навроцький надіслав листа Зеленському: у Варшаві розкрили його зміст

12:09 26.08.2026 Ср
2 хв
Навроцький привітав Зеленського, але нагадав про спірне питання
aimg Анастасія Никончук
Навроцький надіслав листа Зеленському: у Варшаві розкрили його зміст Фото: Кароль Навроцький (GettyImages)
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Президент Польщі Кароль Навроцький привітав Володимира Зеленського з Днем Незалежності України та побажав країні перемоги у війні з Росією. Водночас у своєму посланні польський лідер торкнувся питань, які залишаються джерелом напруженості між двома державами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію RMF24.

Про що написав Навроцький

Зміст листа розкрив керівник Бюро міжнародної політики Канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач. За його словами, Навроцький побажав Україні перемоги у війні проти Росії, проте водночас наголосив на наявності між країнами низки напружених питань, які Варшава хотіла б поступово врегулювати.

Йдеться, зокрема, про історичну тематику, яка залишається одним із спірних питань у відносинах України та Польщі. Польська сторона вважає її важливою основою подальшого розвитку двосторонніх відносин.

Варшава наголосила на історії

Пшидач наголосив, що Польща зацікавлена у добросусідських відносинах з Україною. При цьому він наголосив на необхідності їх побудови на певних фундаментальних принципах.

"Найважливіше те, що Польща зацікавлена у добросусідських відносинах. Вони мають ґрунтуватися на певних фундаментальних принципах, і одним із таких принципів є, зокрема, історична правда", - сказав Пшидач.

Таким чином, у вітальному листі Навроцький не обмежився побажаннями Україні перемоги та торкнувся існуючих між Києвом та Варшавою розбіжностей.

Раніше Зеленський публікував вітання від іноземних політиків з нагоди Дня незалежності України. Зокрема серед них було звернення прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Листи від Навроцького серед опублікованих вітань не було.

Нагадуємо, що президент США Дональд Трамп привітав Україну з 35-ю річницею Незалежності, відзначивши стійкість українського народу та наголосивши на важливості нинішнього моменту для досягнення довгострокового світу. Лист від американського лідера показав Володимир Зеленський у соціальних мережах.

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Польща День незалежності України Кароль Навроцький
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