SpaceX надав доступ до інтернету Starlink для постраждалої від повені Німеччини
Компанія Ілона Маска SpaceX надасть безплатний доступ до інтернету Starlink найбільш постраждалим від повені районам Німеччини. Загальну кількість терміналів планують збільшити з 12 до 35 одиниць.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Teslarati.
Сьогодні, найбільші проблеми зі зв’язком внаслідок повені спостерігають у районі федеральної землі Рейнланд-Пфальц, у зв’язку з чим супутниковий інтернет-компанії SpaceX може бути достатньо корисним для мешканців території.
Наразі відомо, що в декількох постраждалих районах розгорнуто 12 терміналів Starlink, втім їх кількість можуть збільшити до 35. SpaceX планують підтримувати зв’язок всередині постраждалих районів до тих пір, доки в Німеччині не ліквідують наслідки повені та не відновлять покриття стільникових мереж.