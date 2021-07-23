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SpaceX надав доступ до інтернету Starlink для постраждалої від повені Німеччини

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Німеччина, П'ятниця 23 липня 2021 17:33
SpaceX надав доступ до інтернету Starlink для постраждалої від повені Німеччини Фото: SpaceX надав доступ до інтернету Starlink для постраждалої від повені Німеччини (twitter.com/tesla.adri)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія Ілона Маска SpaceX надасть безплатний доступ до інтернету Starlink найбільш постраждалим від повені районам Німеччини. Загальну кількість терміналів планують збільшити з 12 до 35 одиниць.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Teslarati.

Сьогодні, найбільші проблеми зі зв’язком внаслідок повені спостерігають у районі федеральної землі Рейнланд-Пфальц, у зв’язку з чим супутниковий інтернет-компанії SpaceX може бути достатньо корисним для мешканців території.

Наразі відомо, що в декількох постраждалих районах розгорнуто 12 терміналів Starlink, втім їх кількість можуть збільшити до 35. SpaceX планують підтримувати зв’язок всередині постраждалих районів до тих пір, доки в Німеччині не ліквідують наслідки повені та не відновлять покриття стільникових мереж.

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