Кількість жертв повені в Німеччині досягла 175

В результаті повені в Німеччині підтверджена загибель 175 осіб. Загальний збиток може досягти 5 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

Повідомляється, що в результаті повені загинули не менше 175 осіб - 128 в землі Рейнланд-Пфальц і 47 в землі Північний Рейн-Вестфалія.

У найбільш постраждалому регіоні Арвайлер (Рейнланд-Пфальц) як і раніше числяться зниклими безвісти понад 150 осіб. При цьому рятувальники не розраховують на те, що в цьому списку є ті, що вижили.

Генеральна асоціація страхової індустрії Німеччини (GDV) вважає, що збиток складе від 4 до 5 мільярдів євро.