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Кількість жертв повені в Німеччині досягла 175

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Четвер 22 липня 2021 17:19
Кількість жертв повені в Німеччині досягла 175 Фото: наслідки повені в Німеччині (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

В результаті повені в Німеччині підтверджена загибель 175 осіб. Загальний збиток може досягти 5 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Повідомляється, що в результаті повені загинули не менше 175 осіб - 128 в землі Рейнланд-Пфальц і 47 в землі Північний Рейн-Вестфалія.

У найбільш постраждалому регіоні Арвайлер (Рейнланд-Пфальц) як і раніше числяться зниклими безвісти понад 150 осіб. При цьому рятувальники не розраховують на те, що в цьому списку є ті, що вижили.

Генеральна асоціація страхової індустрії Німеччини (GDV) вважає, що збиток складе від 4 до 5 мільярдів євро.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що повінь у Німеччині стала найбільшим стихійним лихом за 50 років.

На сьогодні збиток вже досяг не менше 2 млрд євро.

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