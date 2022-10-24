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Наводил удары по Ровно. СБУ "на горячем" задержала местного жителя

Фото: СБУ "на горячем" задержала жителя Ровно, который наводил вражеские удары по городу (ssu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Служба безопасности "на горячем" задержала жителя Ровно, который передавал информацию россиянам для нанесения ракетных ударов по городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

По данным правоохранителей, житель Ровно передавал врагу информацию о местах дислокации и перемещения подразделений сил обороны на территории региона. Злоумышленник также собирал данные о расположении объектов критической инфраструктуры в областном центре и призвал РФ совершить ракетный удар по городу.

Предателя задержали во время попытки очередной передачи разведданных в РФ.

Как рассказали в СБУ, мужчина, после полномасштабного вторжения РФ, создал собственный Telegram-канал, где обнародовал сообщения в поддержку захватчиков и оправдывал их преступления.

Предателю сообщено о подозрении по трем статьям:

Напомним, ранее Служба безопасности Украины задержала президента промышленного гиганта "Мотор Сич". Его подозревают в работе на Российскую Федерацию.

Позже СБУ опубликовала доказательства его сотрудничества с Россией.

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