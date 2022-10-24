Наводив удари по Рівному. СБУ "на гарячому" затримала місцевого мешканця

За даними правоохоронців, мешканець Рівного передавав ворогові інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів сил оборони на території регіону. Зловмисник також збирав дані про розташування об'єктів критичної інфраструктури в обласному центрі та закликав РФ здійснити ракетний удар по місту.

Зрадника затримали під час спроби чергової передачі розвідданих до РФ.

Як розповіли в СБУ, чоловік після повномасштабного вторгнення РФ створив власний Telegram-канал, де оприлюднив повідомлення на підтримку загарбників і виправдовував їх злочини.

Зраднику повідомлено про підозру за трьома статтями: