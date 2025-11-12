Наводил российские удары на склады в Запорожье: агент ФСБ получил 15 лет тюрьмы

Суд признал агента ФСБ виновным по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Злоумышленник был задержан еще в июне 2024 года. Согласно результатам расследования, по заданию россиян он отслеживал базы горючего в городе, после чего отправлял куратору их геолокации.

Кроме того, предатель следил за интенсивностью движения и ориентировочным количеством топливозаправщиков на территории складов, в частности, тех, которые имеют военную маркировку.

Во время проведения обысков в квартире задержанного обнаружен смартфон с доказательствами работы на врага.