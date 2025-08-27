Наводил ракеты РФ на объекты ВСУ в пяти областях: СБУ задержала вражеского агента

По материалам следствия, мужчина передавал координаты аэродромов, подразделений ПВО и предприятий по изготовлению беспилотников в нескольких областях страны.

По данным следствия, основной задачей фигуранта было определение и передача координат военных аэродромов, комплексов ПВО и производственных площадок БпЛА в Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской и Львовской областях.

Выполняя вражеские задачи, злоумышленник проводил разведку на местах, наносил цели на онлайн-картах и готовил "отчетные" материалы для кураторов из РФ.

Фото: СБУ задержала агента ФСБ, который корректировал воздушные удары по Украине (Getty Images)

Одновременно агент собирал сведения через знакомых - во время якобы дружеских разговоров он выпытывал информацию о местах дислокации и перемещения техники.

Сотрудники СБУ разоблачили его во время выполнения нового задания - съемки последствий недавнего вражеского "прилета" в Киевской области.

После этого спецслужба приняла меры по защите уязвимых локаций сил обороны.

Во время обысков у задержанного изъяли смартфон с геолокациями, фотографиями и другими доказательствами, свидетельствующими о систематической передаче разведданных представителям ФСБ.

Что грозит

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога; ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.