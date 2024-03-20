Наводил ракеты по Харькову "в обход" ПВО в начале полномасштабной войны: СБУ задержала агента РФ

Отмечается, что задержанному агенту военной разведки России долгое время удавалось скрываться от правосудия.

В первые дни полномасштабного вторжения РФ предатель разведывал места базирования и перемещения украинских войск, которые вели бои за областной центр.

Больше его интересовали локации огневых позиций комплексов противовоздушной обороны ВСУ.

"Такая информация была особенно ценна для оккупантов. Это позволяло российским бомбардировщикам наносить удары по городу в обход ПВО", - объясняют в СБУ.

"Залег на дно" перед увольнением региона

Накануне увольнения региона мужчина приостановил контакты с российской разведкой и почти не выходил из собственного дома в окрестностях областного центра. Впрочем, несмотря на это, правоохранителям удалось выследить и задержать его в доме, где он скрывался.

По данным следствия, вражеским агентом оказался местный житель, завербованный военной разведкой РФ еще до начала полномасштабной агрессии против Украины. Его близкая родственница – одна из командиров российского диверсионно-разведывательного отряда "Ирбис", использующая позывной "Багира".

Именно она была "связной" фигуранта.

Получившуюся от своего родственника информацию "Багира" передавала кадровому сотруднику российской разведки для планирования боевых операций на восточном фронте.

Объявление подозрения

Враждебному агенту объявлено о подозрении за государственную измену.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Фото: задержание агента РФ в Харьковской области (t.me/SBUkr)