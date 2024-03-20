RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Наводил ракеты по Харькову "в обход" ПВО в начале полномасштабной войны: СБУ задержала агента РФ

Фото:СБУ задержала агента РФ (facebook.com/SecurSerUkraine.jpg)
Автор: Ярослава Борзова

Правоохранители задержали предателя, который в первые дни полномасштабной войны корректировал авиаудары по Харькову "в обход" ПВО. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что задержанному агенту военной разведки России долгое время удавалось скрываться от правосудия.

В первые дни полномасштабного вторжения РФ предатель разведывал места базирования и перемещения украинских войск, которые вели бои за областной центр.

Больше его интересовали локации огневых позиций комплексов противовоздушной обороны ВСУ.

"Такая информация была особенно ценна для оккупантов. Это позволяло российским бомбардировщикам наносить удары по городу в обход ПВО", - объясняют в СБУ.

"Залег на дно" перед увольнением региона

Накануне увольнения региона мужчина приостановил контакты с российской разведкой и почти не выходил из собственного дома в окрестностях областного центра. Впрочем, несмотря на это, правоохранителям удалось выследить и задержать его в доме, где он скрывался.

По данным следствия, вражеским агентом оказался местный житель, завербованный военной разведкой РФ еще до начала полномасштабной агрессии против Украины. Его близкая родственница – одна из командиров российского диверсионно-разведывательного отряда "Ирбис", использующая позывной "Багира".

Именно она была "связной" фигуранта.

Получившуюся от своего родственника информацию "Багира" передавала кадровому сотруднику российской разведки для планирования боевых операций на восточном фронте.

Объявление подозрения

Враждебному агенту объявлено о подозрении за государственную измену.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Фото: задержание агента РФ в Харьковской области (t.me/SBUkr)

Недавние задержания агентов РФ

Напомним, РБК-Украина сообщала об информаторе российской разведки, который шпионил за ВСУ в Николаевской области с помощью дронов. Его задержала СБУ.

Кроме того, правоохранители обезвредили агентку ФСБ, оказавшуюся женой "экс-регионала". Женщина собирала информацию о Силах обороны в Винницкой области и оправдывала вооруженную агрессию РФ.

Накануне мы писали, что стражи порядка задержали еще одного агента ФСБ. Предатель пытался отравить командование ВСУ в Запорожской области.

На днях стало известно о том, как СБУ задержала рецидивистку, пытавшуюся выследить локации украинского ПВО вблизи Авдеевки. Теперь ей грозит пожизненное заключение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныХарьков