Наводил "Калибры" на Николаев: вражеский корректировщик получил 11,5 лет тюрьмы

Правоохранители задержали фигуранта в начале августа 2022 года в ходе контрдиверсионных мероприятий в Николаевской области. По материалам СБУ суд назначил ему 11,5 лет лишения свободы.

Мужчина собирал разведанные места базирования и перемещения подразделений Сил обороны на территории региона. В первую очередь, он пытался выявить боевые позиции артиллерии и системы противовоздушной обороны ВСУ.

По данным следствия, вражеским информатором оказался житель Николаева. В начале лета 2022 года российская спецслужба привлекла его к негласному сотрудничеству через представителя "МГБ ДНР".

В поле зрения оккупантов он попал на одном из прокремлевских Telegram-каналов, где регулярно оправдывал российскую вооруженную агрессию против Украины.

Во время обыска у мужчины обнаружили мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с россиянами.

На основании собранных доказательств суд признал его виновным по двум статьям Уголовного кодекса: