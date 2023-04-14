СБУ разоблачила еще 3 коллаборанта в Харьковской области, среди них чиновник райсовета
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили еще трех коллаборантов в Харьковской области. В их числе чиновники райсовета и "Начфин" бывшей оккупационной администрации России.
Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.
Среди задержанных - двое жителей Волчанского района, бывшие чиновники органов местного самоуправления. После оккупации предатели добровольно пошли на сотрудничество с врагом.
"За это летом прошлого года их назначили помощниками руководителя "территориального управления" оккупационной администрации района. На этих "должностях" они выполняли указания агрессора по подготовке и проведению псевдореферендума на территории захваченных общин", - пишет пресс-служба.
Для проведения псевдореферендумов предатели лично организовывали собрание местных жителей и агитировали "проголосовать" в пользу Кремля. В случае несогласия горожанам угрожали репрессиями со стороны рашистов.
Предателям сообщали о подозрении по статьям УК Украины:
- ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
- ч. 1 ст. 14 и ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).
"Еще одним злоумышленником оказался 55-летний житель поселка Двуречная Купянского района, который после захвата общины присоединился к рядам местной оккупационной администрации", - добавляет СБУ.
В августе прошлого года предатель добровольно согласился возглавить созданное агрессором "управление финансов" захваченного района. Коллаборант организовал работу по наполнению "бюджета" оккупантов, в первую очередь для нужд материально-технического обеспечения оккупационных группировок на восточном фронте.
"При освобождении региона коллаборант сбежал в Харьков, где пытался "потеряться" и избежать ответственности. Впрочем, сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали", - пишет пресс-служба.
Фото: СБУ разоблачила еще 3 коллаборантов в Харьковской области, среди них чиновник райсовета (ssu.gov.ua)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что очередной предатель был задержан в Одессе. Коллаборант предоставлял оккупантам координаты разных объектов и корректировал удары "Шахедов".
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