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Наводив "Калібри" на Миколаїв: ворожий коригувальник отримав 11,5 років тюрми

Фото: ворожий коригувальник отримав 11,5 років тюрми за те, що наводив "Калібри" на Миколаїв (ssu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Мешканець Миколаєва отримав 11,5 років позбавлення волі за те, що коригував ракетні удари росіян по місту крилатими ракетами "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Правоохоронці затримали фігуранта на початку серпня 2022 року у ході контрдиверсійних заходів у Миколаївській області. За матеріалами СБУ суд призначив йому 11,5 років позбавлення волі.

Чоловік збирав розвідані про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону. Насамперед він намагався виявити бойові позиції артилерії та системи протиповітряної оборони ЗСУ.

За даними слідства, ворожим інформатором виявився мешканець Миколаєва. На початку літа 2022 року російська спецслужба залучила його до негласної співпраці через представника "МДБ ДНР".

У поле зору окупантів він потрапив на одному із прокремлівських Telegram-каналів, де регулярно виправдовував російську збройну агресію проти України.

Під час обшуку у чоловіка виявили мобільний телефон, який він використовував для комунікації з росіянами.

На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за двома статтями Кримінального кодексу:

  • ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Нагадаємо, правоохоронці затримали агента ФСБ, який шукав позиції українських бійців у Сумській області.

Окрім того, СБУ викрила трьох колаборантів в Харківській області, серед яких чиновник районної ради.

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Служба безпеки УкраїниМиколаїв