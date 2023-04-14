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СБУ задержала агента ФСБ, искавшего позиции украинских военных в Сумской области

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Сумская область, Пятница 14 апреля 2023 15:23
СБУ задержала агента ФСБ, искавшего позиции украинских военных в Сумской области Фото: СБУ задержала агента ФСБ (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Агент ФСБ искал позиции сил обороны в Сумской области и передавал эту информацию оккупантам. Правоохранители обнаружили его и сообщили о подозрении в государственной измене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Службы безопасности Украины.

"Злоумышленник был завербован во время одной из поездок в РФ, где он поддерживал контакт с работавшим на ФСБ россиянином. После 24 февраля прошлого года фигурант получил враждебную задачу: собирать разведданные о местах базирования Сил обороны в приграничных районах северо-восточной части Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что врага интересовали локации укрепрайонов, фортификационных сооружений и вооружение украинских защитников на территории Сумской области.

Российский агент объезжал населённые пункты Сумской области на собственном автомобиле. Во время таких поездок он встречался с местными жителями, где под видом разговоров на бытовые темы расспрашивал о присутствии украинских военных рядом с границей.

"После этого предатель выезжал на местность, уточнял информацию и обозначал координаты украинских объектов на электронной карте для передачи ФСБ. Для коммуникации с оккупантами он использовал закрытый чат одного из мессенджеров", - пояснили в СБУ.

Мужчину задержали, ему сообщили о подозрении в государственной измене и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что Служба безопасности задержала жителя Одессы, который предоставлял оккупантам координаты разных объектов. Он корректировал атаки "Шахедов" по городу.

Добавим, что Служба безопасности Украины задержала двух агентов ФСБ в Харьковской области, разведывавших украинские оборонные рубежи на границе с Россией.

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