Наводила ракеты С-300 и Х-22 на Харьков: агента ФСБ приговорили к 16 годам тюрьмы

По данным следствия, изменница "сливала" оккупантам информацию о последствиях вражеских ударов по областному центру 23 января этого года. Тогда россияне обстреляли город ракетами С-300 и Х-22.

Сотрудники СБУ задержали российскую агентку "на горячем", когда она проводила доразведку вблизи многоквартирного дома, в который попали оккупанты.

Установлено, что после каждого прилета злоумышленница фиксировала координаты попадания и последствия огневого поражения. Полученную информацию она мессенджером передавала ФСБ из-за "связного", который находился в Белгородской области.

Отмечается, что агрессор использовал эти разведданные для подготовки новых и корректировки повторных обстрелов Харькова.

Кроме этого, российская агентка собирала информацию о местах базирования и перемещения подразделений ВСУ, обороняющих областной центр.

Как установило расследование, вражеской приспешницей оказалась 35-летняя харьковчанка, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности за кражу и незаконное хранение наркотиков.

В январе 2024 года ее дистанционно завербовала ФСБ. Для этого российская спецслужба привлекла знакомую женщину, проживающую на территории РФ.

Во время обысков у предательницы изъят мобильный телефон, который она использовала в разведывательно-подрывной деятельности в пользу России.

На основании собранных следователями Службы безопасности доказательств суд признал злоумышленницу виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Как отметили в СБУ, поскольку рецидивистка не отбыла ранее установленные сроки наказания за совершенные преступления, ей назначено 16 лет тюрьмы с конфискацией имущества.