Даже без света. Как будут работать торговые сети, если будут блекауты

Как планируют работать крупные сети магазинов

ТРЦ, супермаркеты и крупные торговые сети начали закупать генераторы и другое необходимое при отключении оборудования еще с первых отключений света в 2022 году.

Во всех торговых центрах сети "Эпицентр" есть дизель-генераторы: они автоматически включаются при отключении централизованного энергоснабжения, говорят РБК-Украина в пресс-службе компании.

"Еще в предыдущие годы, после массированных атак на инфраструктуру, мы провели диагностику и ремонт, а кое-где и замену этого оборудования, чтобы стабильно пройти отключение", - подчеркнули в компании.

Там обещают продолжать работу при отсутствии света, даже несмотря на то, что снабжение светом с дизель-генераторами в среднем обходится втрое дороже. Также в этом году по-прежнему будет продолжено действие национального проекта "Делимся светом". В рамках инициативы во всех торговых центрах сети есть станции подзарядки гаджетов "Заряджайзери".

На крышах ТЦ установили шесть солнечных электростанций общей мощностью 6,8 МВт. Это позволяет заместить до 30% потребления электроэнергии. В 2024-2025 годах планируется оснастить солнечными панелями еще 16 ТЦ и логистический центр, увеличив общую мощность собственных СЭС еще на 25 МВт. Планируется устанавливать и наземные солнечные электростанции.

Все магазины "Эко Маркет" снабжены генераторами для автономной работы. Из всех 90 маркетов половина работает именно в регионах.

В некоторых магазинах установили более мощные генераторы для нужд не только самого магазина, но и арендаторов и станций мобильной связи, рассказывает заместитель генерального директора "Эко Маркет" по управлению торговой сетью Денис Погорелов.

В магазинах сети обновили оборудование на более энергоэффективное. Для обеспечения тепла есть модульные системы отопления: автономные тепловые насосы. Во всех магазинах компании на зиму предусмотрены зоны для подзарядки гаджетов. Также создадут отдельные места обогрева, если ситуация с отоплением зимой будет тяжелой. Можно прийти и зарядить свои устройства. При условии, что это не повлияет на совокупную нагрузку.

По словам собеседника, были случаи, когда люди приносили электрические чайники и это перегружало систему.

"В таких ситуациях мы призываем обращаться к нашим сотрудникам – они помогут гостям, в том числе с горячей водой. Также во время блекаутов в маркетах с кулинарией будет возможность приобрести готовую и горячую еду", – говорит Погорелов.