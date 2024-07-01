Навіть без світла. Як працюватимуть торгівельні мережі, якщо будуть блекаути

Як планують працювати крупні мережі магазинів

ТРЦ, супермаркети та крупні торгівельні мережі почали закуповувати генератори та інше необхідне під час відключень обладнання ще з перших вимкнень світла у 2022 році.

В усіх торгівельних центрах мережі "Епіцентр" в наявності є дизель-генератори: вони автоматично вмикаються при відключенні централізованого енергопостачання, кажуть РБК-Україна у прес-службі компанії.

"Ще в попередні роки, після масованих атак на інфраструктуру, ми провели діагностику та ремонт, а подекуди і заміну цього обладнання, щоб стабільно пройти відключення", - підкреслили в компанії.

Там обіцяють продовжувати роботу за відсутності світла, навіть попри те, що забезпечення світлом з дизель-генераторами в середньому обходиться втричі дорожче. Також цього року, як і раніше, буде продовжено дію національного проекту "Ділимось світлом". В рамках ініціативи у всіх торгівельних центрах мережі є станції підзарядки гаджетів "Заряджайзери".

На дахах ТЦ встановили шість сонячних електростанцій загальною потужністю 6,8 МВт. Це дозволяє замістити до 30% споживання електроенергії. В 2024-2025 роках планують оснастити сонячними панелями ще 16 ТЦ та логістичний центр, збільшивши загальну потужність власних СЕС ще на 25 МВт. Планують встановлювати і наземні сонячні електростанції.

Всі магазини "Еко Маркет" забезпечені генераторами для автономної роботи. З усіх 90 маркетів половина працює саме в регіонах.

"У деяких магазинах встановили більш потужні генератори для потреб не тільки самого магазину, але й орендарів і станцій мобільного зв’язку, розповідає виданню заступник генерального директора “Еко Маркет” з управління торговельною мережею Денис Погорєлов.

В магазиннах мережі оновили обладнання на більш енергоефективне. Для забезпечення тепла є модульні системи опалення: автономні теплові насоси. У всіх магазинах компанії на зиму передбачені зони для заряджання гаджетів. Також створять окремі місця обігріву, якщо ситуація з опаленням взимку буде важкою. Можна буде прийти і зарядити свої пристрої. За умови, що це не вплине на сукупне навантаження.

За словами співрозмовника, траплялися випадки, коли люди приносили електричні чайники й це перевантажувало систему.

"В таких ситуаціях ми закликаємо звертатись до наших працівників – вони допоможуть гостям, зокрема з гарячою водою. Також під час блекаутів у маркетах з кулінарією буде можливість придбати готову та гарячу їжу", – каже Погорєлов.