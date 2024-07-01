Своими силами. Как Киев готовится к длительным отключениям света и сколько это стоит

Из-за российских обстрелов хронический энергетический кризис может значительно обостриться зимой. Как к этому готовится городская инфраструктура Киева, жилые дома, рестораны и сети магазинов – подробнее в материале РБК-Украина.

СОДЕРЖАНИЕ

Финансовый вопрос. Как готовятся больницы, школы и дома

Во сколько обойдется установка оборудования на дом

Солнечная станция в кредит. Какие есть программы софинансирования

С генераторами – в три раза дороже. Какая ситуация в гипермаркетах

Сужение меню и рост цен. Влияние блекаутов на рестораны

Летом в Украине продолжаются отключения света из-за ударов РФ по энергетической инфраструктуре. Хотя полного блекаута произойти не должно, ситуация все еще сложная.

Бизнес в Киеве адаптировался довольно быстро: на улицах возле кафе и магазинов при отключениях многочисленные генераторы шумят буквально друг возле друга. Хуже ситуация выглядит в жилых домах. Чтобы работали лифты и освещение у дома и в подъезде – об этом нужно позаботиться самим людям: купить мощное оборудование, которое стоит сотни тысяч, а иногда и миллионы гривен. Сами жильцы готовы собирать на это деньги далеко не всегда.

Финансовый вопрос. Как готовятся больницы, школы и дома

Этой весной враг беспощадно обстреливал украинскую энергосистему, и Киев (как и вся Украина) вынужден жить в условиях стабилизационных обесточений. Периоды отключений энергетики пытаются уменьшить, но из-за дефицита производства электроэнергии графики продолжают действовать.

Отключение применяют ко всем зданиям и объектам в городе, кроме критической инфраструктуры или подключенных к одному источнику с критической инфраструктурой, говорит РБК-Украина заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

"Объекты, где наличие электроэнергии жизненно необходимо, например, больницы со стационарными отделениями, отключаться не должны. Также все больницы столицы оснащены генераторами, которые город начал устанавливать еще 5-6 лет назад", – добавляет он.

Также в Киеве есть более двух десятков мобильных передвижных котельных, которые еще и смогут обеспечивать такие заведения теплом зимой в случае аварийной ситуации. Такая котельная может работать без дозаправки до 6 дней. Контроль давления и температуры можно производить и дистанционно. В городе также был введен специальный режим уличного освещения, чтобы снизить потребление.

Но полноценно функционировать жилым домам при отключениях сложно, констатируют в КГГА. Есть сложности с насосным оборудованием для подкачки и нормальной поставки воды, работой лифтового оборудования, особенно в высотках.

Фото: Мобильные передвижные котельные в Киеве (kyivcity.gov.ua)

Мы живем в реалиях, когда за часть подготовки к блекаутам отвечают страна и город, а на условном втором уровне должны готовиться совместно жители многоквартирных домов. А о квартире должны позаботиться сами ее владельцы, говорит РБК-Украина Максим Петренко, председатель общественного союза "Киевская Ассоциация ОСМД и ЖСК".

Есть кредиты и софинансирование, но основная часть организации и расходы – все это ложится на самих жильцов.

На уровне дома нужно обеспечить работу инженерных систем, позволяющих подавать в квартиру тепло и холодную воду. Это индивидуальные тепловые пункты, насосные станции, крышные или пристроенные газовые котельные, системы домофонии, видеонаблюдения и так далее. В идеале все это нужно организовать заранее. Например, при длительных отключениях город будет обеспечивать давление холодного водоснабжения, что поднимет воду не выше 10 этажа.

В части того, за что ответственны сами дома (ОСМД, управляющие компании, кооперативы), к возможным блекаутам хорошо подготовились только процентов на 10-15%, считает Петренко. По его мнению, даже по оптимистичным оценкам реально готовы где-то 300-400 домов: "По сравнению со всем количеством жилья в городе, – говорит он, – это как капля в море".

Во сколько обойдется установка оборудования на дом

Обеспечивать такими средствами жилую инфраструктуру – дорого. Максим Петренко приводит пример: надежный 28-киловаттный генератор на дом может стоить до 400 тысяч гривен. Еще около 100 тысяч будут стоить подключения.

Плюс – желательно сделать проектную документацию, учитывать постоянные затраты на обслуживание: полная себестоимость киловатт-часа, произведенного с помощью генератора, составит примерно 35-45 гривен.

А проект по установке аккумуляторов и инверторов для питания инженерных систем тепло- и водоснабжения, а также лифтов обойдется примерно в 1 миллион гривен. В Киеве солнечные станции установили несколько ОСМД. Это еще не массовый тренд, но примеров становится больше.

"Прорабатываются изменения в законы, чтобы иметь возможность продавать излишки сгенерированной солнечной станцией электроэнергии – при избытке делились ей с другими. Если это реализуют, ОСМД смогут еще и зарабатывать – им будут платить по "зеленому тарифу" в ценах на 2024 год – 5,15 гривен за киловатт", – говорит Петренко.

Сейчас у главы союза стоит вопрос закупки оборудования для бесперебойного питания, которое будет снабжать холодной водой не только его дом, но и соседние. Для этого с соседями нужно разговаривать.

Фото: К блекаутам в многоквартирных домах нужно готовиться преимущественно самостоятельно за собственные деньги (Getty Images)

"Жители случаются откровенно сложные. До сих пор думают, что к ним должен кто-то прийти и все дать. Сложно убедить, что это их собственность, за которую они отвечают. И именно они определяют, как ее удерживать и контролировать, сколько за это платить", – отмечает собеседник.

Главы правлений ОСМД в большинстве своем хотят устанавливать все возможные дополнительные устройства, чтобы в домах был свет во время отключений. Но видят нежелание жителей сбрасываться на это деньгами, подтверждает проблему руководитель одного из кооперативов в спальном районе Киева. Потому что, например, чтобы податься на какую-либо из программ, на счету уже должно быть от полумиллиона гривен, говорит он.

"Где взять деньги, если сами люди не готовы их давать? Я каждый день "борюсь" с некоторыми жителями за то, чтобы те хотя бы вовремя платили коммуналку. Люди очень разные. Кто-то уехал, но добросовестно платит коммуналку из Германии. А есть квартиры с долгами по 80 тысяч гривен. Уговорить таких, чтобы скинулись еще и на генератор или что-то подобное, просто нереально", – признается председатель кооператива.

Недешево стоит и подготовка к блекаутам обычной квартиры. Конечно, можно обходиться свечами и USB-лампами, но заживить розетки – это весомая статья затрат.

У себя в квартире Максим Петренко поставил инвертор и аккумулятор. Благодаря этому во время отключений свет у него всегда есть: горят все лампочки, работают все розетки, чем обеспечивается питание различных бытовых приборов. Такая система обошлась ему в 2 тысячи долларов. Квартира снабжена всем необходимым: работают роутер, холодильник, утюг, микроволновка.

Солнечная станция в кредит. Какие есть программы софинансирования

По результатам заседания Ставки верховного главнокомандующего по энергетике 20 июня поставили задачи для подготовки к зимнему сезону. В частности, в планах запустить программу стимулирования солнечной генерации и накопителей энергии – по аналогии с программой 5-7-9, но под 0% для граждан.

В то же время уже действует одна государственная и несколько городских программ, которые компенсируют затраты на альтернативную энергетику, говорит Петренко.

К примеру, госпрограмма "ГрінДім" предусматривает предоставление грантов на компенсацию расходов на солнечные панели, инверторы и аккумуляторы. Правда, воспользоваться программой зможно при наличии средств в достаточном объеме на счете ОСМД и принятии соответствующего решения общим собранием.

"Реализовать данный проект, если даже очень торопиться, можно будет только в сентябре-октябре, когда солнечной электроэнергии почти не будет: увидеть результат можно уже в следующем году", – объясняет глава ассоциации.

В Киеве действуют три муниципальных программы, которые позволяют жильцам устанавливать в доме альтернативные источники питания или разное энергоэффективное оборудование. Город возмещает не менее 70% его стоимости. И эти программы действуют как для ОСМД и ЖСК, так и для домов, где они не созданы, говорит Петр Пантелеев.

Фото: ОСМД "Художник" на Большой Васильковской в Киеве установило солнечную станцию дома (kyivcity.gov.ua)

"Сейчас безумное внимание к Порядку частичного возмещения стоимости независимых источников энергии: бензиновых, дизельных, газовых генераторов, солнечных зарядных станций, инверторов и так далее. Это стало своеобразным спасением для сотен домов после того, как враг начал массированно обстреливать энергообъекты", – говорит замглавы КГГА.

Механизм позволяет компенсировать 75% от стоимости уже приобретенного генератора или другого оборудования. По состоянию на начало текущего года в жилых зданиях Киева установили более 670 единиц различного оборудования и сумма возмещения составила около 18,6 млн. грн., приводят данные в КГГА.

В Киеве – около 12 тысяч жилых зданий разной серийности, года застройки, технического состояния. Они нуждаются в разной мощности и количестве оборудования, и разных объемах помощи. Муниципалитет сейчас формирует предложения к изменениям и вынесет их на рассмотрение и утверждение Киевсовета.

Также в Киеве действует Конкурс энергоэффективных проектов "70/30%". Принять участие в нем могут только ОСМД и ЖСК. Город оплачивает 70% стоимости установки, например, индивидуальных тепловых пунктов, домовых счетчиков, утепления фасада или кровли, замену окон и дверей в коридорах для экономии тепла, электричества и денег жильцов.

Уже было реализовано более 700 таких проектов. Это сотни миллионов гривен экономии, говорят в КГГА.

Третья программа – Капремонты. Воспользоваться ею могут все, в том числе дома без ОСМД или ЖСК. Здесь больший перечень работ, на которые можно получить компенсацию, и разные варианты финансового соотношения.

"Например, замена лифта – очень дорогой проект, и людей бы останавливала большая сумма средств, которую они должны были вложить в рамках своей части софинансирования. Поэтому здесь соотношение 95/5%. То есть получаете новый лифт за 5% его стоимости. Но важный элемент – объединение людей и принятие совместного решения. Программа включает и энергоэффективные работы, где соотношение не изменилось – 70/30%", – рассказывает Пантелеев.

Чтобы не получить долговую историю, для участия во всех программах нужно грамотно просчитать техническую часть, учесть инфляционные риски, советует Максим Петренко. Важно проговорить со всеми жителями, как все реализовывать на практике.

Фото: Установка солнечных станций на домах – еще не массовое явление, но таких примеров все больше (Getty Images)

“Ожидаю, что сначала мы потратим 300 тысяч, а дальнейшие расходы в перспективе составят несколько миллионов. Но мы точно обезопасим себя от истории, когда света не будет долго. Будут освещаться лестницы и площадки на всех этажах, будут работать домофоны. А в квартирах даже в блекаут будет теплоснабжение и холодная вода", – замечает глава ассоциации.

С генераторами – втрое дороже. Какая ситуация в гипермаркетах

ТРЦ и крупные магазины стали своеобразными "пунктами несокрушимости" еще с прошлых блекаутов. С осени 2022-го в магазины разных сетей стекались люди, чтобы подзарядить телефоны. Летом такие пункты не убирают, потому что отключения продолжаются и сейчас.

Фактически все крупные торговые сети установили дополнительные средства питания: в "Ашане", "Сильпо", "Леруа Мерлен" и других сетях сейчас можно увидеть надписи типа "Здесь вы можете подзарядить свои гаджеты и воспользоваться интернетом".

Во всех ТЦ сети "Эпицентр" есть дизель-генераторы: они автоматически включаются при отключении централизованного энергоснабжения, говорят в пресс-службе компании. Еще в предыдущие годы, после массированных атак на инфраструктуру, в "Эпицентре" провели диагностику и ремонт, а иногда и замену этого оборудования, чтобы стабильно пройти отключение.

В сети обещают продолжать работу при отсутствии света, даже несмотря на то, что энергообеспечение с дизель-генераторами в среднем обходится втрое дороже. Продолжают и национальный проект "Делимся светом" – во всех ТЦ сети есть станции подзарядки гаджетов "Заряджайзеры".

На крышах ТЦ установили шесть солнечных электростанций общей мощностью 6,8 МВт. Это позволяет заместить до 30% потребления электроэнергии. В 2024-2025 годах планируется оснастить солнечными панелями еще 16 ТЦ и логистический центр, увеличив общую мощность собственных СЭС еще на 25 МВт. Планируется устанавливать и наземные солнечные электростанции.

Все магазины "Эко Маркет" снабжены генераторами для автономной работы. К блэкаутам там готовились еще по первым обстрелам энергетической инфраструктуры в 2022 году, говорят РБК-Украина в компании.

Фото: Практически все магазины и заведения питания уже установили генераторы (Getty Images)

Из всех 90 маркетов половина расположена в регионах. В некоторых магазинах установлены более мощные генераторы для нужд не только самого магазина, но и арендаторов и станций мобильной связи, рассказывает заместитель генерального директора "Эко Маркет" по управлению торговой сетью Денис Погорелов.

В сети обновили оборудование на более энергоэффективное: установили холодильные камеры, которые эффективнее работают во время блекаутов и уменьшают нагрузку на электросеть в обычное время. Для обеспечения тепла есть модульные системы отопления: автономные тепловые насосы.

"Это позволяет поддерживать комфортную температуру в холода при условии, что электроэнергии от генераторов или от сети хватает на их работу", – рассказывает представитель компании.

Во всех магазинах компании на зиму предусмотрены зоны для подзарядки гаджетов. Также планируется создать отдельные места обогрева, если ситуация с отоплением зимой будет тяжелой. Можно прийти и зарядить свои гаджеты. При условии, что это не повлияет на совокупную нагрузку.

"Были случаи, когда люди приносили электрические чайники и это перегружало систему. В таких ситуациях мы призываем обращаться к нашим сотрудникам – они помогут гостям, в частности, с горячей водой. Также во время блекаутов в маркетах с кулинарией будет возможность приобрести готовую и горячую еду", – говорит Погорелов.

Сужение меню и рост цен. Влияние блекаутов на рестораны

Для кафе и ресторанов Киева наличие генераторов или других средств электропитания обязательным атрибутом стало еще с первых отключений света. Но многие небольшие кафе-МАФы часто во время отключений просто закрываются, говорит РБК-Украина владелец небольшого заведения на Подоле.

"Если место не очень проходное, то и те же 10 порций кофе продать сложно. Мимо нас преимущественно идут на остановку транспорта. Людей вроде бы много, но большинство спешит и возле точки не задерживается. Поэтому если отключения будут продолжительные, то держать заведение открытым с утра до вечера смысла просто не вижу", – описывает ситуацию собеседник.

Впрочем, отключение света уже было раньше, и киевские рестораторы неплохо подготовились. Закупили генераторы, зарядные станции. Поэтому увидеть в городе большое и тем более статусное заведение без дополнительных источников энергии – это, скорее, редкость.

Фото: Заведения становятся своеобразными "пунктами несокрушимости", но рестораны несут дополнительные расходы (Getty Images)

Большинство ресторанов готовы даже к длительным отключениям, говорит РБК-Украина бизнес-девелопер, юрист ЮK "Global Law" и глава юридического комитета ГС "Украинская ресторанная ассоциация" Евгений Комаров.

"Считаю, что те, кто решает в блекауты закрываться, делают правильно. Потому что иногда иногда дешевле закрыть двери и открыть их, когда уже будет полноценная работа. Если брать кассы в ресторане, то каждый час без света –это примерно 10% от общей выручки", – говорит специалист.

Рестораны становятся своеобразными "точками несокрушимости", куда идут люди, у которых нет света дома. Но все равно заведения несут дополнительные затраты на спутниковый интернет, прокладку кабелей, на мощные генераторы, и это надо как-то монетизировать. В зависимости от емкости генератора иногда приходится часто выбирать что-нибудь одно: будет работать фритюр, духовка или холодильник.

Еще один тренд в ресторанах – использование полуготовых блюд. Кто-то перевел часть мощностей из заведения на производство в другом месте. Кто покупает полуфабрикаты или готовые блюда. Остальные работают сугубо на доставку.

Средний чек в заведениях будет расти, прогнозирует Комаров. Рестораны также зависят от поставщиков. А усложненная доставка товара и повышение цен идет за счет дополнительных затрат на генераторы. Если у поставщиков продукции много, холодильники "тянут" гораздо больше энергии. И, соответственно, много денег.

Также из-за войны в Украине нарушена логистика: есть регионы, куда товар фактически не доезжает, или из которых уже невозможно что-то доставить. А в связи с мобилизацией многие экспедиторы и водители мобилизуются во время работы. Иногда доставить товар фактически некому. Комаров прогнозирует, что цены могут расти даже без отключений света. Ведь тарифы на электроэнергию выросли.

"С другой стороны, за счет оптимизации процессов можем быть сужение меню в заведениях, мы будем видеть там меньше позиций", – обращает внимание Комаров.

Фото: Каждый час без света для ресторанов – это примерно 10% от общей выручки (Getty Images)

В летний сезон, говорит он, в выигрыше могут быть заведения, выезжающие на разные тематические фестивали. Если правильно все организовано, на таких событиях можно заработать больше денег, чем в ресторане. За счет большого количества гостей это может быть успешной историей и продажи будут расти.

Сейчас уже очевидно, что основные расходы на все дополнительные средства электроэнергии лежат на людях – жильцах квартир, владельцах бизнеса. Но и без того дорогостоящее оборудование с активизацией спроса будет только расти в цене.

К счастью, практически все больницы и другая важная инфраструктура в Киеве может какое-то время работать без света. В случае необходимости быстро откроют уже известные "пункты несокрушимости". Но если ракетные удары врага по инфраструктуре будут продолжаться, вопрос обеспечения светом станет еще острее, и позаботиться об энергонезависимости нужно за свой счет, и уже сейчас.