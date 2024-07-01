Котельные и генераторы. В КГГА рассказали, где не выключают свет при отключениях

Несмотря на регулярные вражеские обстрелы объектов критической инфраструктуры и растущий энергетический кризис, свет во время отключений в столице выключается не всюду.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Своими силами. Как Киев готовится к длительным отключениям света и сколько это стоит".

Где не выключают свет при отключениях

По словам заместителя главы Киевской городской государственной администрации Петра Пантелеева, отключение применяют ко всем зданиям и объектам города, кроме критической инфраструктуры или тех объектов, которые подключены к одному источнику с критической инфраструктурой.

Периоды отключений энергетики пытаются уменьшить, однако из-за дефицита производства электроэнергии графики стабилизационных отключений продолжают действовать.

"Объекты, где наличие электроэнергии жизненно необходимо, например больницы со стационарными отделениями, отключаться не должны. Также все больницы столицы оснащены генераторами, которые город начал устанавливать еще 5-6 лет назад", - рассказал эксперт.

У Киева есть также более двух десятков мобильных передвижных котельных, которые смогут обеспечивать эти заведения теплом зимой - в случае аварийной ситуации.

Модульная котельная (фото: facebook.com/kyiv.city.council)

Такая котельная может работать без дозаправки до шести суток. Контроль давления и температуры можно производить дистанционно.

Кроме того, в городе был введен специальный режим уличного освещения - чтобы снизить потребление.

Стоит отметить также, что жилым домам полноценно функционировать при отключениях сложно. В КГГА пояснили, что это связано со сложностями с насосным оборудованием для подкачки и нормальной поставки воды, работой лифтового оборудования, особенно в высотках и т.д.